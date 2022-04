Verstappen saldrá primero en la carrera al sprint del GP de Emilia Romaña: Alonso 5º y Sainz 10º

Max Verstappen volvió a sentirse el mejor tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Emilia Romaña. El piloto de Red Bull y último campeón del mundo consiguió el mejor tiempo en la jornada del viernes. Gracias a su primera plaza, saldrá en cabeza durante la carrera al sprint del sábado. Charles Leclerc y Lando Norris serán quienes le acompañen en las primeras posiciones de la parilla.

Los españoles, por su parte, dejaron un sabor agridulce. Fernando Alonso fue el mejor de la jornada con un gran quinto puesto. Carlos Sainz, sin embargo, tuvo que conformarse con la décima plaza después de un accidente que le dejó sin más opciones de cara a la carrera al sprint. Una mala celebración de su renovación con Ferrari y que le meterá algo de presión el sábado.

La gran sorpresa la dio Kevin Magnussen, el piloto de Haas. El danés llegó a esta temporada de Fórmula 1 a última hora y para sustituir al piloto ruso Nikita Mazepin. Una oportunidad que nadie esperaba y que está teniendo buenos resultados sobre el asfalto. Otro de los nombres propios fue Lewis Hamilton, que saldrá 13º en una nueva mala sesión para el de Mercedes.

El británico no consiguió meterse en la pelea en la Q3. Ahí la pugna por ser el mejor quedó entre Verstappen y Leclerc, que apuntan a ser la pareja que combata por el título de campeón del mundo. Lando Norris se consiguió sumar a la batalla, aunque en su caso un accidente le obligó a conformarse con la tercera plaza para la carrera al sprint.

Y es que esa Q3 estuvo marcada por los altercados. Además del accidente de Carlos Sainz que se produjo en la Q2, en la última fase de clasificación se vivieron los choques de Magnussen, Bottas y Lando Norris. Si a eso se le suma la lluvia, el combo de peligrosidades estaba asegurado. Pese a que Leclerc llegó a colocarse primero, Verstappen volvió a apretar para llevarse la pole.

🗣️ @Carlossainz55: "Un error un poco raro, no lo acabo de entender. Una pena, no me queda otra que pedir disculpas e intentar recuperar"#ImolaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/cRMsFTn850 — DAZN España (@DAZN_ES) April 22, 2022

"Ha sido complicado porque era sobre seco y sobre mojado. Era difícil conseguir que los neumáticos funcionaran. Es una pista increíble y te castiga si cometes algún error. Nos gusta que sea difícil y complicado", destacó en los micrófonos de la competición Max Verstappen. Unas sensaciones que coincidieron en todos los pilotos por las complicaciones de la sesión de clasificación para la carrera al sprint.

"Una pena la verdad. Iba rápido y me sentía rápido. Ha sido un error un poco rápido, no lo acabo de entender porque el coche no iba a tope. Sabía que llegaba la lluvia y tenía que hacer una vuelta buena. Pido disculpas y tengo que recuperar en el sprint y la carrera", indicó un Carlos Sainz algo tocado tras no poder competir en la Q3 de la manera que Ferrari esperaba.

[Más información - Gran Premio de Emilia Romaña de F1: fecha, hora y cómo verlo]

Sigue los temas que te interesan