Fernando Alonso sorprendió a Hamilton tras la conquista del Mundial

Lewis Hamilton se proclamo por sexta vez campeón del mundo de Fórmula 1 y ya amenaza a la mismísima leyenda de Michael Schumacher. El británico ha dominado el Gran Circo en los últimos años y fueron muchos los que le felicitaron tras conseguir su último Mundial.

Entre ellos, Fernando Alonso. El piloto español no dudó en dedicarle unas palabras, tal y como el propio Hamilton ha revelado ahora. "Recibí también un mensaje de Fernando que fue bastante sorprendente. Estoy muy agradecido por eso, porque lógicamente hemos pasado por unas cuantas experiencias juntos durante los últimos años. Honestamente, siempre he respetado lo que ha logrado y su habilidad, y también vi su progreso en McLaren", dijo el británico.

Alonso y Hamilton

Hamilton y Alonso compartieron equipo en el año 2017 y parrilla entre 2008 y 2018. Su relación no siempre ha sido idílica, pero ambos se guardan un profundo respeto y con detalles como este se demuestra la deportividad de los dos.

Sobre Vettel

También habló el inglés sobre otro de los grandes rivales que ha tenido durante su carrera: Sebastian Vettel. "No me muevo por el reconocimiento, pero evidentemente es un honor que otros pilotos se tomen su tiempo para mostrar respeto. Es increíble, cada uno de nosotros sabe lo duro que es esto que hacemos. Y particularmente Seb, a los que respetas mucho por su talento y de quien has hablado mucho en el pasado, porque crees en sus capacidades", comentó un Lewis Hamilton que añadió sobre el alemán: "Solo unos pocos sabemos lo duro que es mantenerse en lo alto varios años, y Seb es uno de ellos".

