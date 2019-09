Verstappen no se corta al responder a Rosberg: "No tiene carisma y no llega a ninguna parte"

La polémica está servida tras las palabras que Nico Rosberg pronunció sobre Max Verstappen en su canal de Youtube. Después de quedarse fuera del Gran Premio de Bélgica en la primera vuelta, el campeón del 2016 lanzó un mensaje que no sentó nada bien al piloto: "Quiero decir, ha sido como Barrichello en esta carrera dejando pasar a su compañero y ayudándolo".

No obstante, Verstappen ha tenido la oportunidad de responderle en el diario 'De Telegraaf' y no se ha cortado."No tiene carisma y no llega a ninguna parte. ese es su problema. Quizá quiere ganar dinero con su canal de Youtube. Pero si hubiera pilotado mejor, hubiera ganado mucho más", aseguró.

Además, el holandés afirmó que no le interesa mucho lo que dice en su canal. "Creo que es el nuevo Jacques Villeneuve. Parece que Rosberg de vez en cuando quiere dar una opinión contraria. Quizás quiere atraer a los espectadores o algo así. Lo hace continuamente. A principios de este año me llamó narcisista. Eso es muy extremo", agregó.

Verstappen en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. REUTERS

El piloto de Red Bull ya tiene en el punto de mira el Gran Premio de Italia aunque con ciertos inconvenientes ya que saldrá en la parte de atrás de la parrilla en la carrera. Esto se debe a una penalización por estrenar el Spec 4 del motor japonés. Por tanto, deberá superar estos escollos y pensar en una remontada en Monza.

