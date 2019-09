Raikkonen, tras el accidente con Verstappen: "Un idiota me golpeó"

Kimi Raikkonen sufrió un encontronazo en pista con Verstappen en la primera curva del Gran Premio de SPA. El piloto finés no consiguió volver a pista, teniendo dañado el alerón. "¡Un p… idiota me ha golpeado. Maldito gilip…!",fueron las contundentes palabras de 'iceman' en radio tras el choque con el piloto holandés.

"De repente me vi en dos ruedas, y yo no le había visto. Estaba intentando reducir la velocidad por los Mercedes y sinceramente, no sabía que estaba", comentó en la zona mixta después de la carrera Kimi. Verstappen tuvo unas palabras con su escudería, pero a los pocos minutos reconoció que la culpa no era de Raikkonen.

Este incidente fue revisado por Dirección de Carrera y, tras analizarlo, se decidió que no había nada que pudiese ser sancionado, ya que se calificó horas después de la prueba como un “incidente de carrera en la primera curva”. Por ello, el finlandés terminó enfadado, no solo con la decisión, sino con la imposibilidad de seguir sumando puntos en un excelente campeonato.

Raikkonen habla con su equipo. EFE

El piloto de Alfa Romeo actualmente se encuentra en la novena posición (31 puntos), a solo dos del ruso Kvyat y, en séptimo puesto, con 57 puntos, Sainz. El español llegaba con la esperanza de seguir sumando puntos y recortar así a Gasly (quien tiene 65 actualmente), pero tuvo que abandonar debido al incidente con Verstappen.

Leclerc gana en Bélgica

En cuanto a la carrera, la victoria fue para Charles Leclerc, piloto de Ferrari (actualmente cuarto en la clasificación con 157 puntos), subiéndose así por primera vez en su carrera al escalón más alto del podium en Fórmula 1.

El monegasco se impuso a los dos Mercedes, por delante de Hamilton (2º) y Bottas (3º). El alemán Sebastian Vettel se fue hasta el cuarto puesto, seguido por Albon y Sergio 'el checho' Pérez, quienes acabaron la carrera en quinto y sexto lugar, respectivamente.

