De La Rosa: "Veo difícil que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1"

Fernando Alonso dejó de competir en la Fórmula 1 hace menos de un año. En todo este tiempo fuera del asfalto, ha seguido ampliando su leyenda. Ha conquistando en dos ocasiones las 24 horas de Le Mans, participado en dos ocasiones en las 24 horas de Daytona, conquistándola este año, y disputando las 500 millas de Indanápolis entre otras competiciones.

Su excompañero de F1, Pedro Martínez de Rosa ha sido preguntado en El Larguero sobre el hipotético regreso de Alonso a la competición: "Yo creo que ahora hay muy pocas opciones de que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1. Decir que no hay ninguna es muy difícil porque no sabes lo que van a hacer Vettel y compañía".

Considera que ahora mismo está concentrado en otras competiciones, y no en reanudar su trabajo en las pistas: "De cara al 2020, es muy difícil. Muy difícil por dos cosas. Una porque a lo mejor Fernando no quiere y quiere estar, al menos este año, concentrado en el Dakar y off-road. Y segundo porque no sé si va a haber ninguna plaza libre de calidad. Esa es la realidad. 2020, es mi opinión, pero es conjetura total, es muy difícil. 2021 bueno... No va a dejar de ser uno de los mejores pilotos del mundo en un año", afirmaba el catalán.

Fernando Alonso dentro del McLaren MCL33

El expiloto de 48 años también fue preguntado por la situación actual de la Formula 1 y de lo complicado que es encontrar pilotos tanta calidad como el asturiano: "Lo que está pasando por ejemplo en Red Bull, por ejemplo. A Verstappen le ponen a Gasly. Se lo cargan. Ponen a Albon. Ya veremos. Te das cuenta de lo difícil que es encontrar pilotos del nivel de Verstappen, Alonso, Hamilton, Leclerc... Estamos hablando de muy poquitos. Y que uno de esos esté en casa o haciendo Dakares...Seguro que más de un equipo le han hecho ofertas".

A pesar de que no es optimista con que Alonso vuelva a pilotar un monoplaza, mantiene la esperanza de cara al futuro: "Paciencia y esperanza. Yo, como aficionado que soy primero de la Fórmula 1, sólo deseo que vuelva porque considero que es de los mejores y no se puede ir sin ganar un Mundial más", opina De La Rosa.

McLaren vuelve a rodar

La escudería alemana vuelve a funcionar tras una época en la que han ido de fracaso en fracaso. De la Rosa confía en que vuelva a convertirse en una de las más importantes: "McLaren, lo positivo, es que otra vez vuelve a funcionar. Estaba quinto Lando Norris en ritmo. Carlos Sainz en la vuelta de formación ya sufrió una problema en la unidad de potencia, una pérdida de potencia. Y luego Norris en la última vuelta se tuvo que retirar. Si. Problemas de fiabilidad, pero lo positivo es que el McLaren tira. No es uno de los tres grandes, pero ahora mismo es el cuarto equipo. Positivo", sentencia el exdeportista.

