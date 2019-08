La Fórmula 1 ya prueba los nuevos coches para 2021

La web oficial de la Fórmula 1 ha anunciado cómo serán los coches para la temporada 2021. Tras confirmar el cambio de reglamento para dentro de dos años, se ha sometido a una maqueta a pruebas dentro un túnel de viento. El objetivo de todo ello es que las carreras sean lo más competitivas posible especialmente en los adelantamientos.

Tras publicar unos primos bocetos, han dado un paso más en las novedades. La Fórmula 1 ha desvelado todas las pruebas que se han llevado a cabo en secreto durante este verano. Una maqueta del monoplaza para el 2021 ha sido sometida al túnel del viento de Sauber.

El director técnico de la F1, Pat Symonds, ha querido destacar por encima de todo el campo en el que más énfasis están poniendo es tratar de reducir el aire turbulento detrás del coche. Este aire dificulta los adelantamientos ya que ralentiza la velocidad del que lo realiza al perder carga aerodinámica.

Symonds asegura que están trabajando en 'puntos ciegos' del nuevo reglamento para que los pilotos no los utilicen a su favor. Afirma que tratan de averiguar en qué puntos el reglamento es firme y claro, y dónde son más ambiguos para solventarlos y que no terminen en situaciones complicadas. También ha querido destacar la dificultad de perfeccionar el reglamento.

Pero no es el único que se ha pronunciado al respecto. Nicholas Tombazis, jefe de asuntos técnicos el automóvil de la FIA, ha confirmado que el nuevo reglamento que entrará en vigor en 2021 se dará a conocer en octubre. Asegura que en principio, esas normas no se van a cambiar, pero que si existiera alguna norma confusa que no beneficie a la Formula 1, se trabajaría en ella junto con los equipos para mejorarla.

