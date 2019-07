La dolorosa ruptura de Lewis Hamilton con su padre: "Me rompió el corazón"

La separación entre Lewis y Anthony Hamilton en 2010 tuvo graves consecuencias. El piloto tomó la decisión de que su padre dejara de ser su mánager. Esta elección rompió el corazón a Anthony y supuso un antes y un después en la relación que ambos mantenían. Nueve años después, el padre del pentacampeón ha explicado como fue la 'ruptura' en una entrevista con David Letterman.

"Me rompió el corazón porque no fue una decisión mutua. Desde que empezó a los 8 años, teníamos una relación de padre e hijo de 'ten cuidado, te quiero, hazlo lo mejor que puedas', y le estrechaba la mano cada vez que había una carrera. En 2010 todo eso terminó", explicó en el programa 'Mi siguiente invitado no necesita presentación'.

Además, Anthony reconoció que fue "difícil" porque estuvieron sin comunicarse durante ese año y el siguiente. "Fue mucho tiempo. Mi corazón estaba roto. Era ese momento que sabías que llegaría", confesó.

No obstante, reconoció la presión que ejercía sobre su hijo: "Yo presionaba mucho, sin pensar si eso era bueno o malo para mí en la relación con Lewis, porque no quería que fracasara. Por eso nunca dejé que se desviara, nunca le dije 'descansa, relájate, no hagamos esto...'... siempre fue una presión total, porque sabía que Lewis era brillante".

A pesar de estos duros años para el dúo Hamilton, la relación entre ambos ha mejorado con creces y así lo contó Lewis en una entrevista hace unos meses: "La Navidad pasada estuve con mi madre, mi madrastra, mi hermano, mi padre y mis hermanas... Todos juntos. Fue la primera Navidad unida que tuve en años".

