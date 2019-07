Hamilton responde a las críticas: "Que sigan opinando, yo tengo cinco títulos mundiales"

Lewis Hamilton se mantiene como líder indiscutible del Mundial de Fórmula 1. El piloto británico sigue teniendo hambre de títulos y no se cansa de recordárselo a su público. De hecho, en la rueda de prensa tras la clasificación del Gran Premio de Gran Brataña, habló de que la gente opina con mucha facilidad y ahí fue cuando sacó a relucir su envidiable palmarés.

"Creo que es muy fácil hablar. La gente tiene sus opiniones, yo tengo cinco títulos mundiales. No han venido solos, ya sabes", dijo Hamilton. Y es que el británico no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de sus éxitos y deja claro que su ambición permanece intacta en cada campeonato que comienza.

Por otra parte, el pentacampeón de Fórmula 1 habló sobre la preparación de cada carrera y sobre la presión que se siente sobre la pista: "Siempre ha parecido un problema que la gente tenía que comentar sobre la presión de venir y rendir exactamente igual que si no viajaras. Mi preparación es lo primero, me siento fantástico durante todo el fin de semana y la presión es extremadamente alta aquí, en el gran premio de casa, no lo descuido. Me preparo lo mejor que puedo".

Hamilton en los entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña EFE

Méritos propios

Finalmente, Hamilton lanzó el mensaje tajante de que es dueño de sus propias decisiones y que ello le ha llevado ha conseguir todo lo que ha logrado: "Al final, yo hago lo que yo quiero. No hago lo que vosotros, o nadie, piensa que yo debo hacer. Sólo hago lo que pienso que es lo mejor para mí, y una vez más esto me ha llevado a ganar cinco Mundiales. No olvidéis la cantidad de victorias que tengo y todas esas cosas...".

