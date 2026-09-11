Toni Bou, tras ganar su 40º título mundial: "Los rivales estarán hartos de mí porque siempre doy el máximo"

Con 39 años, Toni Bou (17 de octubre 1986, Piera, Barcelona) acaba de conquistar su 40º título de campeón del mundo de trial con el hombro derecho destrozado. No busquen nada igual, porque no lo encontrarán. El piloto catalán visita EL ESPAÑOL y hace balance de una temporada en la que lo ha ganado todo y en la que ha superado nuevos retos como aprender a jugar al pádel con la mano izquierda.

Nadie le ha conseguido ganar desde 2007, ¿cuántas generaciones ha visto pasar?

Muchas, muchas. La verdad es que es algo que no esperaba. Este número lo que dice eso es la disciplina y la constancia de tantos años, que es de lo que me siento más orgulloso. Las ganas de superar lesiones y momentos complicados es algo que me orgullece mucho. Evidentemente, atrás va dejando muchas generaciones.

Por ejemplo, Takahisa Fujinami, tu actual jefe de equipo, era tu compañero de equipo.

Primero fue mi ídolo, después pude llegar a correr el campeonato del mundo con él y luego luchar contra él durante muchos años. Imagínate todas las generaciones que han pasado en 20 años, son muchísimas.

Toni Bou, durante la prueba en la que se proclamó campeón en Zelhem (Países Bajos). Repsol

¿Cómo ve el cambio generacional? ¿Los pilotos ahora llegan más preparados física y mentalmente?

Hay muchas teorías, pero la práctica siempre es diferente. Yo tengo la gran suerte de enfrentarme siempre a los mejores, a grandísimos rivales. Los pilotos actuales, sobre todo Jaime [Busto] y Gabri [Marcelli], están en un momento físico muy bueno. Tienen una edad muy buena [28 y 26 años, respectivamente], en la que ya han explotado, y un grandísimo nivel.

Póngase en la piel. Tiene que ser absolutamente frustrante y desesperante que no haya forma de ganarle.

Bueno, el deporte es esto. El deporte es conseguir el máximo que puedas durante tu carrera. Es lo que te enseñan cuando eres pequeño, competir al 100%, y eso es lo más deportivo que hay. Desde mi inicio y hasta el final voy a intentar siempre dar el máximo y siempre vaciarme. Los rivales estarán hartos de mí después de tantos años, pero al no haber cuerpo a cuerpo ayuda a que la relación sea más buena.

Los deportistas que conozco que viven en Andorra y comparten entrenamiento con usted dicen que usted es una persona excepcional.

Bueno, me llevo muy bien con muchos de ellos. Tengo muy buena relación y compartimos muchas cosas. Al final, que seas egoísta en el deporte no quiere decir que lo seas en la vida. Soy totalmente diferente. Mi forma de entender el deporte es esta, pero luego cuando estoy con amigos me considero una persona súper generosa, abierta y divertida. Me gusta mucho pasármelo bien, aunque también soy un poco tímido.

¿Qué le compensa más, todos estos títulos mundiales o que digan que eres buena persona?

Bueno, me gusta mucho que digan que soy buena persona porque me considero buena persona. Pienso que es algo que me sale natural, soy así, pero que te lo diga la gente siempre es algo muy bonito. Sé que eso a mi familia le hace sentir más orgulloso que todos títulos que he conseguido. También describe un poco lo que soy, que no sólo compito para ganar sino que compito porque me gusta. Me gusta mi día a día, me gusta divertirme y por eso lo hago.

Después de tantos años, ¿dónde encuentra la motivación para seguir adelante?

Es difícil, al final es complicado, pero luego se vuelve fácil cuando haces lo que más te gusta; eso es así de simple. En los momentos complicados, en los momentos difíciles, siempre hay lesiones, momentos que hay pereza, momentos que no tienes tantas ganas. En general, siempre son más las veces que tienes ganas de ir a entrenar, de ir a divertirte y de seguir mejorando porque haces lo que más te gusta.

No es que estés siempre pensando en ganar o pensando que de aquí dos semanas tengo una carrera. Al final, miro mucho más a corto plazo. Voy a entrenar, intento mejorar y mantenerte, seguir el ritmo de la vida y divertirme con lo que hago. Eso es lo que lo facilita todo. Si sólo piensas en competir y buscar la motivación en resultados, yo creo que ya me habría retirado hace años porque he cumplido de sobra mis objetivos.

¿Y tiene nuevos objetivos para seguir?

Seguir creciendo y hacer crecer este deporte, que es algo que también me gustaría. También me gusta hacer récords como el que hice para el Libro Guinness junto con Repsol. Tengo que intentar destinar un poco más de tiempo a este tipo de acciones que hoy en día están muy recompensadas y creo que es algo también divertido.

"Si sólo pienso en resultados, ya me habría retirado hace años porque he cumplido de sobra mis objetivos"

Cuándo empezó la temporada, ¿se le pasaba por la cabeza una campaña tan perfecta?

Para nada, sobre todo por la lesión. Desde dentro siempre se ve todo más ajustado de lo que se ve desde fuera. La lesión de mi hombro ha sido muy complicada porque ya tengo otro tendón roto desde 2016. Al romperme otro tendón, pensé que no voy a poder. Me sentía mal encima de la moto y me costó mucho encontrar la posición. Tuve la suerte que es un hombro súper complicado y no es una lesión que puedas decir ‘Vale, abro mañana y operamos’. Había que mirar muy bien cómo me sentía encima de la moto después de lo que pasó con el otro tendón y cómo iba evolucionando.

Todo parecía que me tenía que operar y hasta tuve dos veces hora para el quirófano y al final la acabé cambiando. Estaba concentrado en mi cuerpo y eso me despistó bastante. La mejora vino un poco de forma inesperada. Tenía la esperanza de que pasara lo de 2016. Cuando la mejora llegó, fue tal la alegría que lo de menos era ganar el 40º título. Me volví a divertir encima de la moto y a no tener tanto dolor después de estar en un agujero tan grande.

Toni Bou, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

¿Y por qué llegó esa mejora?

Bueno, la mejora vino porque cambié lo que estaba haciendo y porque supongo que después de dos o tres meses va mejorando. El médico me dijo que debía estar atento y que a partir de los tres o cuatro meses iba a empezar a dormir y descansar bien. Parece una tontería, pero si no eres capaz de poder hacer la noche del tirón, de poder descansar, es una pista de que la lesión te va a estar doliendo siempre y hay que operar. Si mejoras, puedes descansar y comenzar a hacer vida normal, es una muy buena pista. Empezó a pasar eso cuando llegó el tercer mes y había cambiado totalmente la recuperación.

¿En qué cambió la recuperación?

En hacer lo que no me hacía daño y reforzarlo. A partir de ahí, en un mes y 10 días tenía una carrera doble en Italia (9:01) y ese lunes tenía hora en quirófano para operarme. Me fui encontrando mejor con un entrenamiento en el que descarté todo lo que me hacía daño. En Italia sufrí mucho menos y fue ahí cuando decidí no operarme porque no estaba tan lejos de lo que aspiraba para este hombro. A partir de ahí fue un cambio radical y volví a ser competitivo otra vez con un dolor muy bajo y una posición un poco extraña encima de la moto.

¿Por qué le dolía tanto por la noche?

Cuando está roto el tendón supraespinoso es muy clásico que te duela al tumbarte y no puedes dormir. Al comenzar a dormir bien las horas como tocaban, el cuerpo recupera mucho mejor y está mucho más preparado un día siguiente.

Toni Bou, en un momento de su entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

¿Ha hablado del tema del hombro derecho con Marc Márquez?

Sí, muchas veces. Yo tampoco puedo dormir del lado derecho ni jugar al pádel, pero ahora he aprendido a jugar con la izquierda. Echaba mucho de menos jugar al pádel y me busqué un profesor para que me enseñara a jugar con la izquierda. El primer mes fue un desastre, pero ahora ya juego con mis amigos. No tengo el mismo nivel que con la derecha, pero me lo paso bien y hasta ganamos partidos. Ha sido una experiencia muy bonita porque aprendes de cero casi a los 40 años. Además he fortalecido todo mi lado izquierdo.

Si se opera, ¿qué tiempo aproximado tiene de recuperación?

Ufff, es muy difícil. La recuperación será de cuatro a seis meses si todo va bien.

¿No se planteas montar una escuela para fomentar el trial desde la base?

Me encantaría y es algo que creo que voy a acabar implicándome cuando me retire o cuando sea el momento.

Fue muy emocionante el vídeo con el que le sorprendieron al ganar su 40º título de campeón del mundo, donde salían Iniesta o Guardiola.

Fue algo espectacular y me encantó. Ídolos y amigos hablando con tanto cariño fue superemocionante.

¿Cómo se puede enfocar el trial para que tenga mayor repercusión?

Es más fácil de lo que todos pensamos. La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) los tiene que acerca a la gente y hacerlo más corto porque la gente joven quiere dinamismo. El trial es un deporte espectacular y los espectadores, están cerca. Puedes hacer cosas espectaculares e impresionar a la gente cogiendo un riesgo bajo. Tenemos la gran facilidad de ponerlo en medio de una ciudad para acercarlo a la gente. No hay que hacer reglamentos tan complicados y poder ir por la montaña, que ese es el verdadero problema y por el que no se venden motos.