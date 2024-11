Isidre Esteve prepara un nuevo asalto al Dakar: "Nuestro coche es competitivo y un resultado dentro del Top20 sería bueno"

El Rally Dakar 2025 ya está aquí. La carrera de rally-raids más esperada e importante del mundo comienza a ser una realidad. Ha habido que esperar muchos meses, pero los motores rugen de nuevo y lo hacen con fuerzas renovadas. Una prueba que vivirá cambios muy importantes en esta edición en la que una de sus estrellas cumple su vigésima participación: Isidre Esteve.

El piloto ilerdense del Repsol Toyota Rally Team ha presentado su nuevo proyecto de competición para el Dakar 2025 en un acto celebrado en Barcelona que ha contado con la presencia de EL ESPAÑOL. Desde el puerto de la Ciudad Condal, Isidre Esteve ha repasado cuáles son las claves de un plan que se basa en dos pilares, la sostenibilidad y la inclusión.

Todo ello bajo el apoyo de una gran marca como es Repsol, quien volverá a dar un empujón a su idea de implantar los combustibles renovables en la competición. De hecho, el Toyota Hillux Plus de Esteve y Txema Villalobos, su copiloto, se nutrirá de este combustible para intentar asaltar ese reto de alcanzar el Top20 de la general, ese sueño que se truncó el año pasado tras sufrir una avería de 24 horas en el Empty Quarter.

Aquella fue una aventura que Isidre Esteve no olvida tal y como relata enfrente de David Castera, director del Dakar y quien ha estado presente en este acto: "Para mí, no abandonar el Dakar es algo especial. El año pasado estuvimos cinco horas para sacar el coche de una duna. A Txema le decía que estuviera tranquilo, que lo íbamos a sacar. Llegamos a las 7 de la mañana del día siguiente y en nuestra tablet ponía final de etapa. Y no había nadie. Pero esto es lo que nos gusta, es lo que nos mueve".

"Ganar sólo gana uno y el resto pierde. Pero nosotros estamos aquí por eso. Esto es lo que nos gusta. David, gracias por hacer este Dakar. La emoción de llegar al final fue algo único". El piloto de Toyota afrontará en unas semanas su vigésima participación en la carrera más dura del mundo y todavía mantiene vivos los recuerdos de sus inicios y de cómo ha sido este camino.

"La vida pasa muy rápido, pero todavía sigo aquí disfrutando. Me acuerdo cuando empecé en el 98, cuando lideré el Dakar, me acuerdo de muchas cosas. De luchar cada día para intentar estar delante. Hemos tenido años buenísimos, otros no tanto. África fue muy especial. En motos era distinto. Luchamos dos años por ganarlo. Hemos tenido caídas. Pero seguimos aquí, lo importante es que seguimos viviendo de esta aventura, ahora con Txema que fue la primera persona que me descubrió que no sabía dónde estaba la izquierda y donde la derecha".

Dentro de la presentación de este proyecto, una parte fundamental ha sido la confirmación del éxito de la implantación de los combustibles renovables dentro del Toyota Hillux Plus. Y qué mejor para comprobar estos resultados que su creador, Javier Ariztegui.

El director de diseño de producto, sistemas energéticos y deep tech de Repsol habla así sobre la relación entre coche y combustible: "Nosotros somos una compañía que queremos alcanzar las cero emisiones netas de carbono en 2050. Por eso este proyecto es tan importante para nosotros. Repsol también es competición. Cada año intentamos mejorar nuestro producto. Este año damos una vuelta de tuerca más. Es factible diseñar lubricantes en base a combustibles renovables y esperamos que vaya todo estupendamente".

"A lo largo de la carrera vamos a ir haciendo un seguimiento de cómo funciona. Eso es vital para sacar las máximas prestaciones. Es la clave de la renovabilidad y de la sostenibilidad. No hay mejor test para nuestros productos que la competición. Nos da la confianza de haberlos sometido a las condiciones extremas que tiene un Dakar".

Los retos de Isidre Esteve

Como no podía ser de otra forma, Isidre también ha hablado de sus objetivos para el nuevo Dakar que está a punto de arrancar: "Nuestro coche es competitivo. El equipo oficial está por encima y tiene ese plus. Pero nosotros estamos súper contentos del proyecto que tenemos".

"Hemos tenido problemas estos años, pero llevar a Txema al lado es una garantía. Son 15 días de carrera con miles de kilómetros y la fiabilidad es muy importante. A veces Txema me dice 'oigo algo, para'. Y paras y no pasa nada, pero tienes que hacerlo. Cada vez los mandos del volante van mejor, yo me siento más cómodo. Venimos de Marruecos y todo ha salido muy bien. Vamos al Dakar con confianza y estamos muy contentos con ello".

"Quiero felicitar a ASO y a David. En categoría Ultimate tenemos cinco marcas arriba y eso habla de que es un gran evento. Es una gran carrera. Hay más de 20 pilotos oficiales y hay que ponerlo en valor. Estamos acostumbrados a parrillas de 20 pilotos en Fórmula 1 o en MotoGP. Allí si haces el 20º eres el último. Pero aquí somos más de 70. Eso habla de la competitividad. Por ello, para nosotros, cualquier resultado que esté entre los 20 primeros, sea parcial o total, es extraordinariamente bueno".

"En Marruecos hemos hecho el 12, en algunas etapas el 10. Es verdad que no estaban todos, pero estamos ahí. El año pasado hicimos una buena primera semana. Estábamos en la pelea de verdad. Por eso estamos contentos, porque es muy difícil esto".

Una parte muy importante de este proyecto para Isidre será contar de nuevo con el combustible renovable de Repsol: "Nos sentimos parte de algo. De un cambio. De la transición energética. De la descarbonización de la alta competición. Nos sentimos parte de este camino, de este equipo. Nos sentimos parte útil y activa, eso nos motiva. Somos conscientes de nuestra capacidad. Cuando pinchamos, se baja Txema, cuando nos atascamos, se baja Txema. Yo como mucho le abro una botella de agua, pero gracias a estos grandes proyectos, nos sentimos parte de algo muy grande".

Fuerza importante de este proyecto también lo es Toyota, marca que soporta buena parte de las ilusiones de Isidre Esteve en el Dakar. En este acto ha participado Rebeca Guillén, miembro de Toyota España: "Nos unen muchas cosas a Isidre y al Dakar. Es la carrera más apasionante del mundo y la más dura. Cuando estás allí, te quieres sentir parte de esta prueba. Te deseamos lo mejor porque no hay mayor fiabilidad que tenerte en nuestro equipo".

La presentación en sociedad del nuevo proyecto de Isidre Esteve ha contado con un invitado muy especial, David Castera, director del Rally Dakar. El expiloto francés y cerebro de esta carrera ha analizado así el recorrido, el cual se presenta también este 28 de noviembre en Barcelona.

"La primera semana es muy importante este año. El segundo día llega la crono de 48 horas. No estará en el Empty Quarter. Va a ser una etapa más normal, con dunas, pero otro estilo. Serán casi 1.000 kilómetros y 300 de ellos serán de dunas. Y en la segunda semana habrá mucha emoción. Esta edición estará marcada por los kilómetros de especial que serán más de 5.500 kilómetros. Va a ser un Dakar de resistencia pura y dura y no de sprint. Respetamos nuestra filosofía de dificultad. Es un Dakar de paciencia y de cabeza".

Además, Castera no ha perdido la oportunidad de alabar la figura del piloto de Toyota:"El Dakar tiene valores. La sostenibilidad es parte del Dakar. Hacemos un deporte mecánico, pero somos conscientes de los problemas que tiene el mundo. Estamos trabajando en eso. Es un proceso complicado, pero avanzaremos en este proyecto. Y el Dakar también tiene una dimensión humana. Y qué mejor ejemplo que Isidre. Es una persona muy grande y conoce más que nadie la dificultad del Dakar. Le agradecemos que siga en este camino con nosotros".

Junto a Isidre Esteve ha estado también su mano derecha, su inseparable e incombustible copiloto Txema Villalobos: "Esto es una pequeña enfermedad. Sufrimos mucho. Pero siempre queremos volver. El año pasado lo pasamos muy mal, yo pensaba que no íbamos a sacar el coche de allí, pero Isidre siempre me decía que se puede. Y al día siguiente ya estábamos pensando en qué cosas íbamos a hacer al año siguiente". Con la emoción y ambición de siempre, pero con ilusiones renovadas por su gran rendimiento, Isidre y Txema han presentado su nuevo asalto al Rally Dakar.