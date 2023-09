Aston Martin, confiado de cara al GP de Singapur a pesar de los nuevos cambios en el trazado

La Fórmula 1 vuelve a escena tras una semana de parón y lo hace en el renovado circuito de Singapur. Un escenario donde Aston Martin espera conseguir buenos resultados y dejar en el olvido un mal Gran Premio de Italia.

La carrera de Singapur será la decimoquinta prueba del calendario. El país asiático ha albergado 21 veces un Gran Premio, pero esta vez será diferente. Este año el trazado es diferente debido a las obras de renovación del paseo marítimo. De este modo, el tercer sector cambiará por completo al convertir en una larga recta lo que antes eran cuatro curvas.

El rendimiento del circuito puede cambiar por completo ya que aumentará la velocidad del circuito al prescindir de las zonas más lentas del circuito. Unas circunstancias que puede favorecer a Aston Martin. La escudería inglesa tiene esta cita marcada en el calendario, aunque este año se ha visto que los circuitos en los que prima la velocidad no han beneficiado al rendimiento del monoplaza.

Con todo, desde la escudería mantienen la calma y confían en poder hacer un buen fin de semana. "Estamos eliminando cuatro curvas. Esto, por supuesto, hará que el recorrido sea más rápido. Pero en general, el carácter de la pista no cambia mucho", señala Mike Krack, jefe de equipo.

Lo que sí puede cambiar es el comportamiento de los neumáticos. Según Tom McCullough, jefe de rendimiento de Aston Martin, este año "los neumáticos deberían enfriarse un poco y no deberían degradarse tanto en las curvas finales". Unos cambios que "nos facilitan la vida con los neumáticos", apuntó.

Encantados con Alonso

Fernando Alonso parece estar viviendo una segunda juventud. De hecho, esta temporada ha vuelto a soñar con la victoria, llegando a alcanzar tres segundos puestos. Unos números que han hecho que Mike Krack, su jefe de la escudería, presuma de su piloto cada vez que habla.

"Cuando ves las ganas... He trabajado con pilotos que no tenían ni 30 años y que decían 'lo he conseguido todo', aunque no hubiesen conseguido mucho. Y luego tienes un ejemplo como él, con una gran mentalidad y una determinación enorme", refrendó Mike Krack, sobre lo que ha supuesto la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin.

El asturiano está tirando del carro en la escudería inglesa. Es tercero en el Mundial tan solo por detrás de los imbatibles Red Bull y ha conseguido un podio en la mitad de las carreras disputadas.

