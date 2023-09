De la Fuente saca pecho: "Llevo once años en la Federación y nadie me ha regalado nada"

Luis de la Fuente habló ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro de la Selección frente a Chipre. El técnico respondió de manera esquiva y reivindicativa a las preguntas sobre la dimisión del ya expresidente de la Federación Luis Rubiales.

En total fueron seis preguntas las que le hicieron sobre Rubiales. Al final, el jefe de prensa advirtió que estaban en día previo al partido y no se admitieron más cuestiones sobre el tema.

De la Fuente se limitó a responder que guardaba "máximo respeto a una decisión personal", pero conforme se insistía sobre el tema de la dimisión de Rubiales comenzó a explayarse más: "A mí me compete el equipo. Nosotros pensamos solo en fútbol y quizás vivimos en una burbuja necesaria porque tenemos mucha responsabilidad. Entiendo que hay interés por conocer detalles sobre esto, pero mañana tenemos un partido muy importante para consolidarnos primeros, y esto es materia muy suficiente para centrarnos en ello".

[Luis Rubiales dimite como presidente de la RFEF y vicepresidente de UEFA: "Tengo fe en la verdad"]

Tras esto, dejó un mensaje más contundente: "Llevo casi 12 años aquí. He vivido mucho antes de que llegara Rubiales, llevo más tiempo que él en la casa. Yo soy entrenador, estoy feliz y encantado en este puesto. Es un sentimiento legítimo y justo, soy un privilegiado y nadie me ha regalado nada, me lo he ganado yo. Agradecido a todas las personas que me han ayudado en la vida. Y no, no he hablado con él". Así se zanjó el tema y ya no hubo más preguntas sobre el expresidente de la Federación.

Vuelta al fútbol

El seleccionador español habló también de la victoria del pasado viernes ante Georgia y alertó de no hay que confiarse ante Chipre: "En el fútbol aunque un equipo sea netamente superior, puede perder, es el único deporte en el que pasa esto. No hay concesiones ni confianzas, y ante Chipre es una final".

El encuentro ante Chipre puede servir para ver de nuevo en acción a Lamine Yamal. El jovencísimo jugador del Barcelona ha irrumpido con fuerza en el fútbol profesional y De la Fuente está encantado con él y su desarrollo: "Ahora debe desarrollar todo su potencial y deberá tener sus picos de sierra. Luego tendrá momentos más bajos y no tendremos que ser tan crueles, sino tomarlo como algo normal del desarrollo. Estamos encantados con él", apuntó.

Lamine Yamal celebra su gol con España junto a Nico Williams. EFE

Recalcó también la necesidad de "cuidar" al talento emergente de la Selección: "Hay que priorizar la salud del deportista, siempre lo hemos hecho. El fútbol es un deporte con sus riesgos, y las lesiones son la parte más fea, aunque ayuda a madurar como persona y como jugador. Por eso decía que hay que tener paciencia porque tendrá sus picos, estará para venir a veces y otras no".

