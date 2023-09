Aston Martin le lanza un dardo a Alpine: "Fernando Alonso ha demostrado que la edad es un número"

Fernando Alonso es el piloto más veterano de la parrilla a sus 41 años. Poco le ha importado convertirse en el 'abuelo' de la Fórmula 1, puesto que sigue rindiendo al primer nivel sobre el AMR23 de Aston Martin. Su rendimiento ha sorprendido a propios y extraños, pues parece encontrado en un fantástico momento.

La veteranía le ha supuesto un grado a Fernando Alonso, que parece rejuvenecer cada vez que se pone a los mandos de su Aston Martin. De hecho, esta temporada ha vuelto a soñar con la victoria, llegando a alcanzar tres segundos puestos. Unos números que han hecho que Mike Krack, su jefe de la escudería, presuma de su piloto cada vez que habla.

Por ello, no ha pasado por alto la importancia de su fichaje y la apuesta que hicieron por él la temporada pasada, ofreciéndole un contrato multianual. Algo que Alpine parecía no estar dispuesto a aceptar, sin embargo, Aston Martin parece haber salido ganando tras lo visto esta temporada.

"No es una decisión que tome yo solo. Tenemos a Lawrence, tenemos a Martin y discutimos esas cosas, sólo puedo decir, que al nivel que está trabajando, la edad es sólo un número", insistió Mike Krack en unas declaraciones recogidas por la web especializada Motorsport.com.

Además, el jefe del equipo quiso poner como ejemplo a otras leyendas del mundo del deporte para comparar la situación de Fernando Alonso. La comparación de Roger Federer o Valentino Rossi, que alargaron sus carreras al máximo, son algunos de los nombres que utilizó Krack para poner en valía el nivel del español.

Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin Aston Martin F1

"Con la disciplina y la motivación adecuadas, rendirá sin problema. Ves a Valentino Rossi, por ejemplo, o ves a tenistas como Federer, tuvieron una carrera muy larga. Tal vez tengamos que cambiar un poco nuestra mentalidad", aseveró el que es una de las figuras más relevantes de Aston Martin.

La importancia de Alonso

Más allá de la edad de Fernando Alonso, Mike Krack quiso explicar otros detalles por los que el español es una figura clave para el avance conseguido por la escudería esta temporada. De hecho, el dos veces campeón del mundo ha logrado que Aston Martin batalle de tú a tú con Ferrari, Mercedes e, incluso, Red Bull.

"Cuando ves las ganas... He trabajado con pilotos que no tenían ni 30 años y que decían 'lo he conseguido todo', aunque no hubiesen conseguido mucho. Y luego tienes un ejemplo como él, con una gran mentalidad y una determinación enorme", refrendó Mike Krack, sobre lo que ha supuesto la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin.

