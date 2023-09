Fernando Alonso, a vueltas con la '33': "Desayuno, como y duermo cada día pensando en ella"

Fernando Alonso es uno de los grandes reclamos de la Fórmula 1. El piloto español, a pesar de contar con 42 años, es todo un fenómeno de masas y ha vuelto a sonreír con Aston Martin esta temporada, llegando a soñar con la victoria hasta en tres ocasiones (Canadá, Mónaco y Países Bajos).

El bicampeón del mundo sigue soñando con lograr esa victoria número 33 que tanto se le está resistiendo. Pese a haberla rozado con la yema de los dedos, el español claudicó ante el dominio absoluto de Max Verstappen. Aún así, continúa persiguiéndola en cada circuito, mostrando esa ambición desmedida que siempre le ha acompañado a lo largo de su trayectoria deportiva.

"Diría que el Mundial no es el objetivo sí o sí, puede que me retire sin haberlo conseguido eso o sin haber conseguido la 33, quién sabe, pero al mismo tiempo, desayuno, entreno, como, duermo cada día pensando en volver a ganar y en luchar por el Mundial. Si no, no lo haría. Tengo 42 años, he disfrutado del deporte más de lo que hubiera soñado", explicó este martes Alonso en una entrevista en El Larguero.

Fernando Alonso, durante los libres del GP de Italia. REUTERS

Por otro lado, Fernando Alonso le dedicó unas palabras a Carlos Sainz, su compatriota y el otro español de la parrilla. Ambos, por circunstancias de la temporada, han tenido que pugnar duramente sobre la pista para luchar por la posición. Algo que ha hecho que en ciertos instantes haya hecho saltar 'chispas' entre ellos.

"A ninguno nos gusta pelear entre nosotros. Voy con mucho más margen, porque aunque no sea mi compañero, no lucho igual contra Carlos Sainz que contra otro piloto", razonó. "Eres siempre menos agresivo y más cuidadoso con lo que haces porque, aunque no sea tu compañero, es tu amigo, el otro español en la pista y siempre intentas cuidarle de una manera especial", zanjó.

Singapur, el objetivo

Sin duda alguna, el de Aston Martin dejó entrever durante su intervención que se lo jugará al todo o nada en Singapur. El trazado asiático es uno de sus favoritos y buscará alzar los brazos allí, aunque no descarta hacerlo antes o después. Lo que sí ha reflejado es que lo intentará con todas sus fuerzas.

"De las carreras que faltan, ese 'extra' de arriesgar más y apretar los dientes me lo conozco y sé que lo voy a dar en Singapur más que en otros sitios", explicó. "Voy a intentarlo con todas mis fuerzas, es uno de los circuitos que más me gusta. No lo tenemos marcado con una cruz positiva, pero aparte de lo que piense el equipo, a mi siempre me ha gustado este trazado", añadió.

