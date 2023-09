Aston Martin, optimista a pesar de vivir uno de los peores Grandes Premios de la temporada

Tras la heroica segunda plaza de Fernando Alonso en el GP de Países Bajos el rendimiento del Aston Martin volvió a recordar al de las últimas carreras antes del parón. El piloto asturiano finalizó el GP de Italia en novena posición, mientras que su compañero Lance Stroll lo hizo en el puesto dieciséis.

La de Monza fue una prueba muy dura para la escudería inglesa. Así lo confirmó el propio Fernando Alonso: "Ha sido la carrera más difícil que hemos hecho hasta ahora". Sin embargo, esta bajada de rendimiento no preocupa en Aston Martin.

El AMR23 no respondió sobre el trazado de Monza. Las características del circuito, con numerosas rectas, no favorecían al monoplaza. Pero Aston Martin ya sabía que su actuación no iba a ser la mejor y viajaron al país transalpino con el objetivo de descubrir los aspectos en los que debían mejorar.

Siempre supimos que Monza no iba a ser particularmente un buen circuito para nosotros y utilizaremos estas lecciones de hoy para el AMR24. Trabajaremos duro para volver a una posición mucho más competitiva dentro de dos semanas en Singapur", aseguró Mike Krack dejando un atisbo de esperanza para la próxima cita del calendario.

Ferrari, por delante

El mal fin de semana de Aston Martin coincidió con una mejora notable de rendimiento en Ferrari. La escudería italiana, que corría ante su público, firmó una gran actuación con Carlos Sainz tercero y Charles Leclerc cuarto. Además, el sábado consiguieron la pole de la mano del piloto español.

Ferrari está progresando y el pequeño bajón de rendimiento de Aston Martin ha significado un intercambio de posiciones entre ambas escuderías en el Mundial de Constructores. Actualmente, los italianos son terceros con 228 puntos mientras que Aston Martin es quinto con 217.

Una de las razones por las que Aston Martin está perdiendo posiciones es por la labor de Lance Stroll. Fernando Alonso es tercero en el Mundial, pero su compañero es noveno con tan solo 47 puntos. Por su parte, los pilotos de Ferrari son quinto y sexto, ambos con más de 100 puntos.

Por delante está Mercedes que está protagonizando un Mundial muy regular y sin apenas altibajos. La escudería alemana suma 273, pero está a años luz del líder. Y es que no hay quien pueda batir a Red Bull. Los austríacos están dominando con puño de hierro el campeonato y han logrado 583 puntos.

