Roban a Carlos Sainz un reloj de más de 300.000 euros y el piloto detiene a los ladrones

Horas después de bajarse del podio en Monza, el piloto Carlos Sainz Jr. sufrió un susto en la ciudad de Milán. A la salida del hotel Armani, en pleno centro de la ciudad lombarda, el madrileño fue asaltado por tres personas que le arrebataron su reloj valorado en más de 300.000 euros. Por suerte, él mismo pudo dar caza a uno de los asaltantes.

Sobre las 20.30 horas, frente al mencionado hotel, situado en la via Manzoni, los tres ladrones se acercaron a Carlos Sainz, que estaba en compañía de su mánager, su primo Carlos Oñoro 'Caco', y uno de ellos le arrebató de su muñeca izquierda su reloj modelo Richard Mille Alexander Zverev de la muñeca izquierda y luego huyó por otra calle, la via Monte Napoleone.

El piloto de Ferrari estaba en el asiento del conductor de un vehículo en el momento del robo y en un primer momento trató de bloquear la fuga de los ladrones con el coche, según relata el comunicado emitido por la Policía. Tras ello se bajó y, con la ayuda de dos transeúntes, logró detener a uno de los asaltantes en la via Pietro Verri.

El segundo de los ladrones fue detenido en la via della Spiga por el mánager y primo del piloto de Ferrari, "y el tercero fue detenido no muy lejos por otro miembro del personal con la colaboración de los transeúntes", redacta la Policía.

Agentes policiales de la Dirección General de Prevención acudieron puntualmente al lugar y detuvieron a los tres atracadores, acompañándolos hasta la comisaría para levantar los documentos. Los ladones eran de origen marroquí y tenían entre 18 y 20 años.

