Aston Martin juega al despiste: ¿Prohibió la FIA una parte ilegal del coche tras el gran inicio de año?

El bajón de rendimiento de Aston Martin en los últimos Grandes Premios está derivando en numerosas especulaciones acerca de los motivos que puedan explicar la situación deportiva actual de la escudería inglesa. La última de ellas habla de la posibilidad de que la FIA prohibió una parte del coche de Aston Martin, al parecer ilegal.

Este rumor, que está sonando con fuerza en el paddock, viene a raíz de las declaraciones de Mike Krack, director de Aston Martin, en una entrevista en Sky Sports F1. El periodista, Ted Kravitz, le preguntó directamente si la FIA había obligado a Aston Martin a hacer cambios en su alerón delantero. La respuesta de Krack fue ambigua: "No puedo confirmarlo y tampoco puedo negarlo".

El posible 'toque de atención' de la FIA a la escudería inglesa viene a raíz del la 'laguna' en el reglamento de la que hablaba Aston Martin en pretemporada. El pasado 19 de enero el equipo lanzó un comunicado acerca del nuevo monoplaza. En él, el técnico adjunto de Aston Martin, Eric Blandin, dejó caer que el coche debería contar con algunas "innovaciones inteligentes".

Dentro del comunicado Blandin dijo: "Es muy positivo cuando encuentras una pequeña laguna y puedes utilizarla en tu beneficio, pero no es frecuente que puedas basar todo el coche en esa laguna. Por eso es muy importante hacer lo básico, y luego puedes ir añadiendo cosas". En definitiva, el 90% del AMR23 está basado en ese vacío legal dentro del reglamento.

Las claves del bajón

A pesar de la controvertida respuesta en Sky Sports, Mike Krack cortó de raíz las teorías conspiratorias sobre el AMR23. La primera actualización surtió efecto, pero si mejoras algunos elementos del coche, también debes modificar las otras partes y entonces hay algo que tienes que arreglar", afirmó

Aston Martin mejoró varias facetas como la velocidad punta, pero se quedó 'estancado' en partes donde había funcionado bien en Grandes Premios anteriores. Por ello, el objetivo es buscar el equilibrio y que todas las piezas funcionen.

Es evidente que desde la escudería inglesa están descontentos con los las últimas evoluciones del coche. De hecho, reconocieron haberse equivocado y no haber entendido bien las actualizaciones. Ese es un buen paso para seguir creciendo. No poner excusas y darte cuenta de los errores que has cometido.

Otro de los argumentos que se dieron para explicar la 'caída' de Aston Martin fue el cambio de neumáticos de Pirelli en el Gran Premio de Gran Bretaña. Sin embargo, Mike Krack se encargó de desmentirlo en la previa de la última carrera en Spa.

Además de los problemas en el monoplaza, la razón principal por la que Aston Martin ya no está tan cerca del podio es la gran evolución de sus rivales. Red Bull se ha mantenido en lo más alto desde el principio. No tienen a nadie que se les acerque. La lucha no es con ellos.

Lo que preocupa a Aston Martin es el gran desarrollo que han tenido Mercedes y especialmente McLaren. La escudería alemana ha estado a la par del equipo de Fernando Alonso desde el Gran Premio de Bahrein. Sin embargo, en las tres últimas carreras el rendimiento de Mercedes ha sido superior (han logrado 66 puntos y Aston Martin 21).

Por su parte, el resurgir de McLaren ha llegado de la noche a la mañana. En los tres últimos Grandes Premios han sumado 76 puntos de los 106 que acumulan en todo el campeonato. En el GP de Bélgica tuvieron más problemas de los esperados visto el rendimiento en la qualy, pero son sin duda uno de los equipos más en forma en estos momentos.

Por último, está Ferrari. El equipo transalpino no acaba de encontrarse, pero se ha mantenido regular durante todo el campeonato. De hecho, tienen la mitad de podios que Aston Martin y están a tan solo 5 puntos en el Mundial de Constructores.

Un balance positivo

Conviene tener un poco de perspectiva para darnos cuenta de la gran temporada que está realizando Aston Martin. La escudería inglesa tan solo consiguió 55 puntos en la temporada 2022. Unos datos que están a años luz de los de esta temporada. Actualmente son terceros en en Constructores con 196 puntos. En apenas 12 carreras han logrado más puntos que las dos últimas temporadas juntas.

El papel de Fernando Alonso está siendo fundamental. El asturiano finalizó quinto en Spa y es, detrás de los Red Bull, el piloto con más podios (6). En el Mundial de Pilotos también es tercero con un punto de ventaja sobre Hamilton.

Fernando Alonso, en el podio del Gran Premio de Canadá Reuters

Quizá, uno de los problemas fue el inicio de campeonato prácticamente perfecto. Los 6 podios en las primeras 6 carreras nublaron un poco las expectativas reales de Aston Martin. Desde la escudería inglesa siempre lanzaron el mensaje de que el momento para competir era en 2024.

Por poner más contexto del gran paso hacia delante de Aston Martin nos podemos fijar en las diferencias de tiempo que hay en el Gran Premio de Bélgica entre la temporada 2022 y 2023. Este año, Fernando Alonso rodó a 1,6 segundos del poleman. En 2022 Stroll, mejor clasificado de los Aston Martin, se quedó a 3 segundos.

De cara a la vuelta del parón veraniego Aston Martin traerá nuevas actualizaciones para el AMR23. Si aciertan, volveremos a ver un coche que pelee en las primeras posiciones. Si no sucede, tampoco será un fracaso. El éxito de Aston Martin en 2023 ya está conseguido con creces.

