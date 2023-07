El souflé de Aston Martin y Alonso se desinfla: las razones por las que ya no son tan rápidos

El Gran Premio de Hungría se esperaba con ganas en Aston Martin. Un trazado diferente al de Silverstone o el de Austria, más lento el de Hungaroring. Sin embargo, la historia no cambió. Max Verstappen ganó su séptima carrera consecutiva, la novena en lo que va de temporada 2023 de la Fórmula 1, con Fernando Alonso terminando en el 9º puesto.

Pese a la novena posición, Fernando Alonso se mantiene en la tercera posición del Mundial de Pilotos con 139 puntos. Aunque ve como Lewis Hamilton recorta la distancia, colocándose a tan solo seis puntos del asturiano. De los continuos podios a verse relegado en los últimos Grandes Premios a puestos más alejados del cajón.

El souflé de Aston Martin se desinfla, aunque la escudería también mantiene su tercer puesto en el Mundial de Constructores con sus 184 puntos, por los 223 de Mercedes y los 452 de los inalcanzables Red Bull. Por detrás, Ferrari, que tampoco acaba de dar con la tecla, con 167 puntos. El equipo italiano lo que sí ha conseguido es recortar la diferencia tras Hungría.

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2023 Aston Martin

La pregunta que se pueden hacer los amantes de la Fórmula 1 es qué le ha pasado a Aston Martin. ¿Por qué se ha desinflado en las últimas carreras? La respuesta tiene diferentes puntos claves. Aunque tal vez lo más importante es la evolución de unos y otros, así como que también hablamos de un equipo 'joven'.

Caso Aston Martin

La escudería británica dio un auténtico zarpazo en pretemporada. De ser uno de los equipos de la zona baja a presentarse como la gran atracción en el inicio del nuevo curso. Eso se vio reflejado en las primeras carreras, lo que se tradujo en los podios de Fernando Alonso.

El trabajo en pretemporada fue muy grande. El piloto español no dudó en resaltarlo en muchas ocasiones, pero el resto de escuderías se han ido poniendo las pilas. Una vez concluidas las primeras onces carreras del Mundial de F1 se ha publicado un estudio en el que se confirma la tendencia no a la baja, pero sí sin mejoras de Aston Martin.

Todos los equipos han recortado tiempo a Red Bull. Bueno, todos no. Aston Martin y Haas se quedan a 0.05 segundos más de los de Milton Keynes del inicio a Hungría. Esto es prácticamente el mismo tiempo que al comienzo del Mundial, que era de 0,4 segundos. Esto podría no ser preocupante, si no fuese porque el resto sí que ha recortado diferencias.

Un gran ejemplo de ello es McLaren, que partía de 1,2 segundos y ahora está casi igualado a Aston Martin. Esto, a efectos prácticos, lo ha sabido plasmar el propio Fernando Alonso: "Antes éramos segundos o terceros con las mismas cuatro décimas de desventaja que he tenido en la qualy, pero ahora solo nos vale para ser octavos o novenos".

Fernando Alonso, en Hungría REUTERS

Equipos como Mercedes, Ferrari o McLaren casi han rehecho su coche B tras ver cómo Aston Martin los había adelantado. El AMR23 sí que ha mejorado sus monoplazas. Pequeñas evoluciones en los pontones o el alerón trasero que los mantienen en zona de puntos, pero con las opciones de podio más lejos.

Una nueva realidad que ha reconocido Mike Krack: "Hay que ser sinceros con nosotros mismos, pero no hemos estado bien, pensábamos en ir bien aquí, pero parece que todos los coches nos han pasado en rendimiento. Nuestra capacidad de desarrollo no está siendo tan rápida y hay que mejorar ahí".

"Todos han desarrollado más fuerte que nosotros, no somos suficientemente rápidos en la fábrica. Lo dije a principio de temporada, peleamos con equipos muy grandes y había que crecer fuera de la pista. No es una diferencia grande, tenemos que trabajar duro, lo siento por los pilotos", ha continuado el CEO de Aston Martin. "Hay que trabajar duro y alcanzar a los coches de delante", ha sentenciado en Hungaroring.

Cambios desfavorables

Ser un equipo 'joven' también supone que seguir el ritmo de evoluciones es mejor que el de escuderías con más solera Gran Premio a Gran Premio. Tampoco ayuda el cambio en los compuestos de Pirelli desde Silverstone. El consenso general dice que esto no ha impactado demasiado en el Gran Circo, pero Fernando Alonso no está de acuerdo con ello.

"También es una coincidencia que cuando llegaron los nuevos neumáticos Pirelli en Silverstone hay un par de equipos que estamos luchando más, y un par de equipos que están muy contentos con el coche ahora", afirmó el piloto español antes del Gran Premio de Hungría. " Creo que puedes sentir el coche un poco diferente con los neumáticos. Pero como he dicho, a veces es difícil ser neutral", señaló también.

El Aston Martin de Fernando Alonso, en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2023 Reuters

Pirelli ha endurecido sus neumáticos. "Más resistentes", los denominaron desde la multinacional italiana. Esto después de que cediesen antes algunas presiones de escuderías como Mercedes o McLaren y ante la guerra por ser el suministrador único de las gomas en la Fórmula 1 con Bridgestone.

Tampoco ha gustado en Aston Martin, y en especial a Fernando Alonso, la prueba del nuevo formato de clasificación que se llevó a cabo en Hungaroring. Este, llamado ATA, no ha venido bien a la escudería. Se trata de que los pilotos utilicen neumático duro en la Q1, medio en la Q2 y blando en la Q3.

Es decir, estrategias limitadas, condicionadas... De ATA se dice que eleva la emoción y la igualdad, pero el asturiano no lo ve así: "Es horrible, para mí es horrible. No creo que haya añadido mucho a día de hoy en la crono. La gente lo que quiere ver es una clasificación donde todos intentamos ir más rápido, intentamos progresar durante las sesiones, pero lo malo de este formato es que no hemos tenido neumáticos para entrenar. Hemos reservado neumáticos para llegar a la crono con juegos nuevos".

"Creo que si pagas una entrada de 300, 400 o 500 euros, estas barbaridades, y no podemos salir porque estamos reservando neumáticos, no creo que sea lo que la Fórmula 1 quiere, pero hay que probar y aprender de los errores. Si yo tuviese una opinión, no votaría por este formato", sentenció Alonso tras la clasificación en Hungría.

Lo siguiente es el Gran Premio de Bélgica y el piloto español ya ha adelantado que no espera un resultado como el del inicio del Mundial en Spa. Después llegará el parón de verano y habrá que ver qué pasa después, qué hace Aston Martin y si consigue mejorar el monoplaza para el tramo final de la temporada.

