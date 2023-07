Max Verstappen gana en Hungría con Carlos Sainz y Fernando Alonso en zona de puntos

Nueva carrera del Mundial de Fórmula 1 y otra victoria para Max Verstappen. El neerlandés se impuso en el Gran Premio de Hungría con Lando Norris y Sergio 'Checo' Pérez acompañándole en el podio. Carlos Sainz Jr. fue el mejor español, octavo; y Fernando Alonso acabó en novena posición, ambos en zona de puntos. [Así vivimos el Gran Premio de Hungría en directo]

No fue el Gran Premio de los españoles. Pudieron sumar puntos, pero ni uno ni otro pudieron luchar por estar arriba. Se esperaba que Hungaroring fuese un buen escenario para Aston Martin, pero nada más lejos de la realidad. Noveno y décimo para Fernando Alonso y Lance Stroll, respectivamente.

Tampoco fue la carrera de Ferrari. Sufrieron mucho sus gomas en las últimas vueltas, siendo superado Carlos Sainz con facilidad por George Russell y perdiendo posición Charles Leclerc una vez vista la bandera a cuadros por los 5 segundos de sanción que le cayeron por exceso de velocidad en el pit lane.

Verstappen no tiene rival

Victoria para Verstappen y ya van nueve en lo que va de temporada y las siete últimas han llegado de manera consecutiva. Lo del neerlandés va camino de hacer historia en el Gran Circo. Y eso que, en esta ocasión, no salió desde la pole. Pero 'Mad Max' no tardó en restaurar su particular régimen.

Max Verstappen, en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2023 Reuters

Se apagaron los semáforos en Hungaroring y Verstappen se puso en cabeza. Pasaron más cosas en el arranque de la carrera. Desde que Zhou se quedase clavado a que los dos Alpine tuviesen que ir al garaje por un toque múltiple. La buena noticia de las primeras vueltas fue el espectacular arranque de Sainz.

De la undécima a la sexta posición. Carlos Sainz adelantó con su Ferrari hasta a cinco pilotos en la salida. Se frotaron entonces las manos, directos a soñar. Pero la realidad también golpeó a la escudería italiana. Aunque eso sucediese más tarde. Su estrategia de salir con blandos les salió bien, pero, como siempre, hicieron de las suyas después.

Ferrari se equivoca

La carrera estaba en un tramo tranquilo, prácticamente adormecida. Y fue entonces cuando en Ferrari tomaron decisiones inexplicables. Al menos, inexplicable sobre el papel. La primera parada de Leclerc, de 9,4 segundos, mandó al monegasco por detrás de Sainz. ¿Qué hicieron para compensarle? Pararle por segunda vez antes que a Carlos.

[La rajada de Alonso contra el nuevo formato de clasificación: "Si pagas 500 euros por una entrada..."]

Esto supuso dar prioridad a Leclerc sobre el madrileño, algo que no suele pasar. En carrera, se da 'ventaja' al coche mejor colocado y en aquel momento era Sainz. Pero en Ferrari se saltaron esta regla no escrita para beneficiar al de Mónaco con un undercut.

Justicia o no. Leclerc fue castigado con 5 segundos de sanción por exceso de velocidad en el pit-lane y acabó séptimo, justo por delante de Sainz, que se quedó a unas décimas de superar a su compañero de equipo. El que se aprovechó de la mala estrategia de Ferrari fue Russell, que acabó superando a los dos pilotos de la escudería italiana.

Paso atrás de Aston Martin

Lo que también se confirmó en Hungaroring es que Aston Martin ha dado un paso atrás, aunque todavía metiendo a sus dos pilotos en la zona de puntos, que ya es algo. Pero el podio les queda ya muy lejos. Fernando Alonso se defendió como pudo, hizo lo que tenía que hacer con su monoplaza.

Terminó por delante de su compañero Stroll, pero una novena posición, después de lo visto en los primeros compases del Mundial, ya no es suficiente ni tampoco satisface a nadie. En especial a los millones de seguidores de Fernando Alonso que siguen soñando con que la '33' acabe llegando más pronto que tarde.

