La rajada de Alonso contra el nuevo formato de clasificación: "Si pagas 500 euros por una entrada..."

Este Gran Premio de Hungría tenía un aliciente extra en la jornada del sábado. La Fórmula 1 decidió cambiar el sistema de clasificación e instaurar un nuevo modelo en el que se limitaba la elección de los neumáticos a los pilotos según la fase de la jornada en la que se encontraran.

En lugar de desarrollarse de manera habitual, este nuevo formato que también estaba previsto implantarlo de forma experimental en Monza permitía a los pilotos utilizar neumático duro en la Q1, medio en la Q2 y blando en la Q3. Es decir, quedaban completamente condicionadas las estrategias y la libre elección de las escuderías según el momento.

Esta innovación de la F1 en busca de mayor emoción, igualdad y sobre todo audiencia en la televisión, ha levantado algunas voces críticas en las últimas horas y una de ellas ha sido la de Fernando Alonso. El piloto asturiano, que tan sólo pudo ser octavo y saldrá desde la cuarta línea de la parrilla, cargó duramente contra este nuevo formato y se mostró totalmente en desacuerdo con él.

"HORRIBLE"



Fernando Alonso sentenciando al nuevo formato de clasificación en menos de un minuto#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/OVloxcUZDA — DAZN España (@DAZN_ES) July 22, 2023

"Es horrible, para mí es horrible. No creo que haya añadido mucho a día de hoy en la crono. La gente lo que quiere ver es una clasificación donde todos intentamos ir más rápido, intentamos progresar durante las sesiones, pero lo malo de este formato es que no hemos tenido neumáticos para entrenar. Hemos reservado neumáticos para llegar a la crono con juegos nuevos", alegó el piloto de Aston Martin.

Fue más allá todavía el piloto español en defensa del espectáculo: "Creo que si pagas una entrada de 300, 400 o 500 euros, estas barbaridades, y no podemos salir porque estamos reservando neumáticos, no creo que sea lo que la Fórmula 1 quiere, pero hay que probar y aprender de los errores. Si yo tuviese una opinión, no votaría por este formato", finalizó.

Alonso, resignado

El de Aston Martin es consciente de que ahora mismo el coche no está en condiciones como para pelear con los mejores, como así señaló después de su octava plaza en la clasificación: "Creo que donde estamos es un poco donde merecemos. Los domingos solemos ir un poco mejor, está todo muy apretado. En una décima estamos cuatro o cinco coches, a ver si podemos pasar a los Alfa Romeo que tienen menos ritmo en carrera, pero por detrás está Checo, está Carlos, hay coches rápidos también".

Lo que sí descarta por completo el español es pelear por algo grande como podría ser entrar en el podio. Fernando Alonso se resigna a la realidad: "Sabemos que tenemos rivales fuertes por detrás, iremos a intentar sumar puntos porque no somos lo suficientemente rápidos para pensar en el podio y estas cosas, así que son fines de semana donde hay que apretar los dientes e intentar sumar puntos".

