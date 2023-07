Aston Martin asume sus errores antes de Spa: "No hemos tomado las decisiones correctas"

Este fin de semana se cierra la primera parte de la temporada en la Fórmula 1. Será en el circuito de Spa, Bégica, lugar donde Aston Martin buscará mejorar el rendimiento de las últimas carreras. Desde la escudería inglesa admiten que hay trabajo parar recuperar la competitividad. No quieren poner excusas, solo buscar soluciones.

En la previa al Gran Premio de Bélgica, desde el hospitality del equipo, Mike Krack (director de Aston Martin) admitió el paso atrás de su equipo en este tramo del campeonato: "Otros equipos han progresado y han traído prestaciones a su coche que nosotros no hemos alcanzado. Por eso hemos caído atrás y somos más lentos de lo que esperábamos".

Krack asume la responsabilidad y no quiere poner ninguna excusa al respecto: "Culpar al cambio de neumáticos sería una excusa sencilla. Hay una diferencia pequeña con estas ruedas pero se trajeron por razones de seguridad y son las mismas para todos", afirmó el jefe de equipo de Aston Martin quien calificó como "extraño" utilizar el techo de gasto como excusa para no progresar.

Durante las declaraciones ante la prensa, el mandamás de Aston Martin dejó entrever que las decisiones “de ‘set-up’ y evoluciones” no han sido del todo correctas y han perdido rendimiento en curva lenta, uno de los puntos fuertes del AMR23: "Por cómo hemos desarrollado el coche, cambias una cosa pero todo lo demás se ve afectado. En Hungría esperábamos ser algo más competitivos y no lo fuimos, fue el último dato para confirmar que no vamos en la buena dirección", apuntó.

Kcrack mostró con confianza para sacar los problemas adelante, aunque pidió un poco de tiempo: "Necesitaremos un par de carreras. Hemos dado buenos pasos identificando las debilidades en las últimas semanas, pero traer las modificaciones llevarán un tiempo".

El Aston Martin de Fernando Alonso, en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2023 Reuters Reuters

Cambios en suelo y alerón

En Bélgica se ven obligados a traer un primer esbozo de las evoluciones que tienen prevista para corregir la falta de prestaciones: "Haremos Cambios en el alerón trasero, con menos carga aerodinámica para aquí o Monza; y cambios en el suelo. Llevaremos algo a cada carrera para corregir paso a paso".

La realidad es que desde Aston Martin deben buscar soluciones. Consiguieron 6 podios en las seis primeras cita (todos ellos de Fernando Alonso). Eran la escudería en discordia por detrás de Red Bull. Sin embargo, desde el Gran Premio de España el rendimiento no ha sido el esperado. Mercedes ya está por encima y McLaren ha resurgido de las cenizas y ya es un rival más a batir.

