¿Existe la españofobia en la F1? El doble rasero para sancionar a Sainz y Alonso frente al resto de pilotos

Fernando Alonso mostró su descontento con la FIA tras el incidente con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Miami. El español considera que recibió un trato diferente al de otros pilotos y presentó una queja ante el presidente de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

El piloto español se vio obligado a abrirse para evitar una colisión con Hamilton, pero acabó en la última posición. El británico no recibió ninguna sanción, lo que provocó la indignación del bicampeón del mundo. Alonso declaró que hablará con Ben Sulayem para asegurarse de que no hay problemas con la nacionalidad y para proteger a las generaciones futuras de pilotos españoles.

La FIA decidió no sancionar a nadie en Miami al considerar que no había ningún piloto al que pudieran responsabilizar de lo ocurrido en la primera curva de la carrera al sprint. Esta situación no es nueva para Fernando Alonso. En el Gran Premio de Australia, recibió una sanción de 20 segundos y tres puntos de la Superlicencia por una supuesta conducción temeraria contra George Russell.

Por si fuera poco, en el Gran Premio de China, Alonso fue castigado con diez segundos de sanción y tres puntos de carné tras tocar levemente a Carlos Sainz. El de Aston Martin considera que otras infracciones sobre la pista de otros pilotos han quedado impunes, lo que le ha llevado a mostrar su malestar general. El asturiano espera que la FIA tome medidas para garantizar la igualdad de trato para todos los pilotos.

Fernando Alonso ha criticado duramente a Lewis Hamilton tras el accidente que ambos pilotos protagonizaron en la salida de la carrera al sprint de Miami. El británico se llevó por delante al Aston Martin del asturiano y también al de su compañero de equipo. Alonso quedó relegado a la decimoctava posición y Norris, de McLaren, tuvo que abandonar.

El asturiano considera que Hamilton arruinó la carrera de varios pilotos, especialmente la de Norris, que tiene un gran coche. El español también ha lanzado un mensaje a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), ya que no entiende los motivos de su sanción en China.

Sainz, sancionado

Al igual que Fernando Alonso, Carlos Sainz también ha sido sancionado tras el Gran Premio de Miami, en este caso tras la carrera larga del domingo. El madrileño perdió la cuarta plaza que se había ganado por méritos en la pista.

El motivo de la penalización fue un leve toque que tuvo con Oscar Piastri en el último tercio de la carrera. Sainz y Piastri mantuvieron una dura batalla por la cuarta plaza durante varias vueltas. Primero fue el australiano quien sacó de la pista al español, que se enfadó por esa acción y más aún por el veredicto de la FIA al no apreciar irregularidades. Carlos se la devolvería al piloto de McLaren y se dieron un toque leve, en la frena fuerte, que obligó a Piastri a cambiar el alerón, esta acción es por la que castigaron al madrileño.

Carlos Sainz se mostró enfadado tras la carrera, antes incluso de saber que además el sancionado sería él. Expresó que Piastri le hizo "algo muy parecido a lo de Magnussen -cuando fue penalizado por obstaculizar a Lewis Hamilton en un adelantamiento- y no le cayó penalización", por lo que tomó "nota" y fue "más agresivo" durante la segunda parte de la carrera.

Así, explicó que cree que "podía haber hecho un podio e incluso ganar la carrera" por ritmo de carrera pero en la salida el mexicano 'Checo' Pérez le "echó" de la pista "sin mucho control" y luego "por una vuelta" no cogió el Safety Car en primera posición, lo que, asegura, le "hubiera hecho ganar la carrera".

¿Españofobia?

Es difícil de explicar si la duda lanzada por Fernando Alonso sobre si se sanciona diferente a los pilotos en función de su nacionalidad es cierta o no. Las pruebas son que en los últimos Grandes Premios ambos han recibido sanciones injustas, dado que en casos similares o peores otros pilotos como Hamilton, Piastri o Pérez no recibieron sanción alguna.

Fernando Alonso y Carlos Sainz en rueda de prensa EFE

Hablar de 'españofobia' en la F1 es probablemente una acusación demasiado fuerte aunque lo que sí que parece cierto tras más de 20 años compitiendo es que Fernando Alonso nunca ha sido un protegido de la FIA.

Son muchas las decisiones en las que el asturiano se ha visto perjudicado por normas que tras aplicarse una sanción a él cambian y se transforman para no volver a ser aplicada. Algo que ha sucedido muy poco con otros pilotos.