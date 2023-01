Mason Klein se lleva la segunda etapa del Dakar en motos en un día con susto para Joan Barreda

El Rally Dakar 2023 ya tiene a uno de sus nombres propios en la categoría de motos. Se trata del joven piloto Mason Klein, quien se ha apuntado su primera etapa con solo 21 años. Los mayores expertos en el rally-raid más duro del mundo apuntaban su figura como una estrella emergente llamada a ser candidata a la victoria en el futuro, pero el joven corredor ha demostrado estar ya preparado para grandes retos.

De momento, se ha adjudicado el triunfo parcial de la segunda jornada tras ser el más rápido en completar los 430 kilómetros de especial entre Sea Camp, donde arrancó y finalizó la primera etapa en bucle del Dakar, y Al-Ula. El californiano cerró su concurso en un tiempo de cercano a las cinco horas y media y asestó un golpe clave en sus apariciones de ser uno de los MVP de la presente edición.

Para los españoles fue otro día complicado, especialmente para Joan Barreda. El de Honda llegó sexto a meta, pero el problema estuvo en las sensaciones más que en el resultado. Durante el transcurso de la etapa recibió el impacto de una gran piedra en su pierna derecha y llegó a la meta muy dolorido. Un nuevo Dakar que 'arranca' con graves problemas físicos para él en el que podría ser su despedida del rally, al menos en la categoría de motos.

Eso sí, finalizó a solo 02:32 de Mason Klein y asciende a la tercera posición de una clasificación general que, a falta de penalizaciones y posibles sanciones, lidera el californiano por delante de Toby Price y del propio Joan Barreda. Santolino, por su parte, se acerca ya al Top10 con unos 10 minutos perdidos tras otra etapa en la que reguló con maestría.

El Rally Dakar en la categoría de motos está teniendo varios nombres claramente identificativos. El primero de ellos, ya por méritos propios, es Mason Klein. Después de deslumbrar en la primera etapa, a pesar de que perdió el ritmo en el tramo final, no ha perdonado la victoria en esta segunda jornada. Sin embargo, en parte, su victoria ha llegado por la permisividad de Daniel Sanders.

El de GasGas ha ido dominando toda la etapa con un ritmo de vértigo hasta que en la parte final ha levantado el puño para dejarse ir. Ha 'regalado' la etapa con el objetivo de no empezar este martes abriendo pista en un día que ha estado marcado por las piedras, esas que han empeñado la buena actuación de Joan Barreda.

Sanders, que venció en la etapa 1, pero que perdió su premio por unas penalizaciones, reveló su propia estrategia: "Es demasiado pronto para salir delante, he preferido parar y ceder algunos minutos para que otros pilotos pasen al frente. No he entrenado mucho la navegación este año y es mejor coger más ritmo antes de tomar el mando de las etapas. El año pasado la media de tiempo perdido del que abría pista era de 15 o 17 minutos".

Por su parte, Joan Barreda optó por una táctica similar a la de Sanders. Un día sin errores para permitirse levantar el acelerador al final y entrar en meta sin la obligación de tener que salir delante este martes. Eso sí, con lo que no contaba era con ese fuerte golpe que le ha dejado muy tocado y que tendrá que evaluar con los médicos.

Entró en una buena posición que le permite escalar hasta el podio provisional de la general antes de la tercera etapa entre Al-Ula y Ha'il con 447 kilómetros cronometrados que crecerán hasta los 670 con enlaces. Será la primera gran prueba de juego de este Dakar y donde los favoritos tendrán que dar un paso al frente. El propio Joan aseguraba que en los primeros días intentaría mantenerse sin atacar para abrir pista lo menos posible, aunque este martes será día de gran combate.

Por su parte, Lorenzo Santolino cuajó otra buena etapa entrando el séptimo provisional en meta a poco más de tres minutos de Klein y ya es decimotercero en la general. El podio lo completaron Bühler y Howes, mientras que Ross Branch y Toby Price fueron cuarto y quinto.

