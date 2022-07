Las "mentiras" del entorno de Michael Schumacher enfadan a la Fórmula 1: 10 años sin casi noticias

Su nombre ha dejado de ser tabú en el paddock por el salto de su hijo Mick a la F1 y por la publicación en Netflix del documental sobre su vida en la que su familia y allegados hablaban por primera vez en público del accidente. Pero el estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo un gran misterio y, más aún, tras las críticas de su antiguo representante Wili Weber. Las "mentiras" sobre las que acusa esta persona que salió del círculo del piloto por su esposa Corinna son públicas.

El que fuera agente del mítico campeón afirma que está cansado después de haber oído versiones que considera poco ajustadas a la realidad alrededor de la figura de Schumacher ocho años después de su accidente. Muchas de ellas salidas desde la propia familia: "Puedo entender la situación inicial, ya que yo siempre hice todo lo posible para proteger la vida privada de Michael, pero desde entonces sólo he escuchado mentiras de ellos". Pero, ¿cuáles son las supuestas sandeces que denuncia Weber?

"Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. Distinto, pero él está aquí. Eso nos da fuerzas a todos", expone Corinna en el documental. Tras medio año en coma, en junio de 2014 lo trasladaron a su vivienda y desde entonces se mantienen herméticos acerca de su estado de salud. El neurocirujano Nicola Acciari declaró en 2020 que Schumacher estaba "muy alterado y deteriorado" y que era "una persona muy diferente de la que recordamos en la pista".

Corinna Schumacher, Gina Schumacher y Jean Todt en el acto en el que recogieron el reconocimiento del estado del Rin del Norte - Westfalia a Michael Schumacher en Colonia en julio de 2022. EFE

Jean Todt, jefe de equipo de Ferrari mientras corría, es otro de los pocos que mantiene contacto con Schumacher. Pero es aún más hermético. Su declaración que permite hacerse una idea de su estado es que "sigue luchando". La cuestión es que muchos rumores apuntan hacia que el piloto no está vivo, si no en estado vegetativo o incluso fallecido pero la familia no quiere hacerlo público. Al mundo no le queda otro remedio que creerse la versión de sus allegados.

El día 29 de diciembre de 2013 ocurrió la tragedia. Desde entonces no ha habido ninguna fotografía de Schumacher. Se supo sobre el traslado porque informó sobre ello la familia. También se informó sobre la venta de la mansión de la familia en Suiza en las proximidades del lago Leman. En la actualidad, supuestamente Michael Schumacher y su mujer viven en Mallorca tras desplazarse tiempo atrás desde Suiza al calor de la isla. Este miércoles su familia recogió un premio reconociendo su carrera y es la última aparición pública de Corinna y Gina Schumacher.

Las 'mentiras'

Han pasado ya ocho años y medio desde el accidente en esa estación invernal de los Alpes franceses. El piloto que tantos accidentes había superado en los circuitos quedó al borde de la muerte en una pista de esquí, su otra pasión deportiva. Su ingreso en una clínica de Grenoble, con politraumatismo craneoencefálico, desplegó un circo mediático que puso a prueba la paciencia de los responsables del centro médico y la capacidad de gestionar los ánimos en una familia emocionalmente al límite.

Michael despertó del coma inducido en que había ingresado a los seis meses del accidente. De la clínica de Grenoble se le trasladó a un centro de rehabilitación en Lausana (Suiza) y, de ahí, al chalé de Gland, acondicionado debidamente para su atención, entre equipos de médicos, auxiliares y fisioterapeutas. Tras el traslado posterior a Mallorca, el alemán permanece en la más estricta intimidad. Ni la llegada de Mick a la Fórmula 1 ha traído consigo la imagen de un padre orgulloso.

[El lugar donde la leyenda de Michael Schumacher nació: de convertirse en mina a volver a funcionar]

Tampoco se produjo ningún mensaje público después de que Mick Schumacher consiguiera sus primeros puntos en el Mundial. Guenther Steiner, jefe de la escudería Haas en la que corre el primogénito, sí provocó que le mencionara: "Mick, fantástico trabajo, gracias por tu pilotaje, al fin ha ocurrido, impresionante pilotaje, gracias". El pequeño de la familia desveló una frase que le había dicho a Michael: "Demuestra que están equivocados y cree en ti, eso es lo que le dije a papá".

Su hermana Gina también le acompañó en esta primera gesta. "Hey, Mick, súper, súper, super, súper", exclamó la hija del Kaiser. También estaba su madre Corinna: "Micky, ¡estoy superorgullosa de ti! ¡Gran trabajo, cariño!". El pequeño Schumacher no ha desvelado si se ha producido algún tipo de conversación con Michael tras la buena temporada que está cuajando con Haas. Quizá el hito que sería su primera victoria sí provoque esa reacción si el heptacampeón está con salud para hacerla.

"Creo que papá y yo nos entenderíamos de otra manera ahora. Aunque solo fuera porque hablaríamos el mismo lenguaje, el lenguaje del motor y del deporte. Y que tendríamos mucho más de lo que hablar. Allí es donde está mi cabeza la mayor parte del tiempo, pensando en lo guay que sería. Yo creo que lo sería. Daría cualquier cosa por tener eso hoy", explica Mick en el documental de Netflix. Esto evidencia que la relación que pueden tener ambos es muy limitada.

Lo que parece casi seguro es que Michael no camina, apenas puedes moverse y que sus formas de comunicación serían realmente pocas. Seguramente no pueda hablar y tenga imposibilidad de valerse por sí mismo para hacer cualquier cosa. Por ello, recibe cuidados y atenciones las 24 horas de día, los 365 días del año. Hay quienes le han visto, aunque solo son personas de su propio círculo. Eso crea esa sensación de Omertá que alimenta los rumores sobre su fallecimiento.

La acusación

El revuelo que se forma ahora con Willi Weber no se puede entender de otra forma que desde el prisma de su ruptura con la familia. Esta se produjo cuando no le informaron sobre el accidente de Michael y le apartaron de él. Las declaraciones las hace en La Gazzetta dello Sport coincidiendo con la publicación de sus memorias sobre Schumacher. En 'Gasolina en la sangre - Michael Schumacher', el antiguo representante del alemán pone a caldo a Corinna y Todt.

"Para mí era como un hijo, incluso hoy me duele hablar de ello. Él (Todt) es como Corinna", sentencia. El momento clave de su ruptura se produce cuando Weber aconseja a Schumacher no volver a la Fórmula 1 con Mercedes. "Puedo ser mi propio mánager", fue la respuesta del Kaiser, según el representante. Ese resquemor de Wili se puede vislumbrar por toda la publicación, por lo que sus palabras acusando a la familia de mentir también se pueden coger con pinzas.

Sigue los temas que te interesan