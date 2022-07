Brutal crítica contra la familia Schumacher por el estado de Michael: "Solo he escuchado mentiras"

La Fórmula 1 esconde muchos misterios, pero pocos como el verdadero estado de salud de Michael Schumacher. El que fuera siete veces campeón del mundo sufrió un gravísimo accidente de esquí cuando ya se había retirado en el que recibió un brutal impacto en su cabeza. Desde entonces, nadie sabe exactamente cómo se encuentra. Hay quienes afirman que incluso podría haber muerto y que la familia estaría escondiendo ese fatal desenlace.

Sin embargo, esa conspiración está totalmente descartada porque hay varias personas que han podido ver al 'Kaiser' durante estos últimos años y que han afirmado que, aunque su estado de salud es delicado, evidentemente sigue estando vivo. Lo que sí es verdad es que el secretismo con su estado es una incógnita absoluta ya que la familia ha prohibido que se realice ninguna filtración sobre su situación. Para ello ha restringido las visitas al máximo.

Lo que parece casi seguro es que Michael no camina, apenas puedes moverse y que sus formas de comunicación serían realmente pocas. Seguramente no pueda hablar y tenga imposibilidad de valerse por sí mismo para hacer cualquier cosa. Por ello, recibe cuidados y atenciones las 24 horas de día, los 365 días del año.

Michael Schumacher, con Mercedes Reuters

Ahora, quien ha roto su silencio para hablar del estado de Michael es una persona que le conoce bien y al que siente que le han arrancado un hijo. Se trata de Wili Weber, quien fuera su agente durante una parte de su carrera profesional y que fue apartado de su lado por su mujer Corinna Schumacher. Después de haber sido una figura muy cercana a Michael durante toda su carrera, ahora no puede formar parte de su entorno para saber cómo se encuentra realmente.

Ambos se conocieron en el año 1988 y fue su agente hasta 2010, cuando fue relevado en esa función por Sabine Kehm, quien había sido su jefa de prensa. Aún así, su amistado perduró hasta que en 2013 sucedió ese fatal accidente. Desde entonces, Weber no ha podido saber mucho más del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, para muchos, el mejor piloto de la historia.

Las críticas de Weber

"Fue un dolor enorme para mí. Intenté cientos de veces contactar con Corinna y no contestaba. Llamé a Jean Todt para preguntarle si debería ir al hospital y me dijo que esperara, que era demasiado pronto. Llamé al día siguiente y nadie contestó. No esperaba un comportamiento así y aún estoy enfadado con eso".

Weber ha dejado unas impactantes declaraciones en La Gazzetta dello Sport donde pone en duda el verdadero estado de salud del que para él sigue siendo su amigo: "Me mantuvieron fuera mientras me decían que era demasiado pronto, bien ahora es demasiado tarde. Han pasado nueve años. Quizás deberían decir las cosas como son".

Una foto de archivo de Michael Schumacher junto a su mujer Corinna Instagram

El que fuera agente del mítico campeón afirma que está cansado después de haber oído tantas mentiras alrededor de la figura de Schumacher. Muchas de ellas salidas desde la propia familia: "Puedo entender la situación inicial, ya que yo siempre hice todo lo posible para proteger la vida privada de Michael, pero desde entonces sólo he escuchado mentiras de ellos".

A pesar de que ha pasado ya casi una década, Wili no olvida y no supera estar tan lejos de una persona que fue clave en su vida: "Varios años tras el accidente, me dije a mí mismo que simplemente estaría atento a la familia, ya que no podía cambiar las cosas. Era como un hijo para mí. Incluso hoy me duele hablar sobre eso".

