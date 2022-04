La vía de escape de Max Verstappen si quiere salir de Red Bull

Max Verstappen continúa luchando de tú a tú con los Ferrari. En el Gran Premio de Arabia Saudí fue él el que vio la bandera a cuadros en primer lugar. El Mundial de Fórmula 1 no ha hecho nada más que comenzar, pero 'Mad Max' es uno de los favoritos para hacerse con el título esta temporada 2022.

Ya el pasado año se proclamó por primera vez campeón del mundo. Y todo ello al volante de un Red Bull. Con el equipo austriaco tiene contrato en vigor. De hecho, fue no hace mucho cuando firmó su renovación hasta el año 2028. Además, con un acuerdo gracias al que percibirá entre 40 y 50 millones de euros por curso.

Sin embargo, en ese suculento acuerdo también se estipuló una cláusula de salida para el piloto. Así lo ha revelado recientemente Helmut Marko: "Si Red Bull experimenta una especie de 'accidente', al igual que en 2014 cuando no tuvimos absolutamente ninguna posibilidad contra Mercedes por el motor, entonces hay, por supuesto, una cláusula de salida".

Helmut Marko, en el circuito de Cataluña en los test de pretemporada 2022 Europa Press

"Max es un eslabón importante en la partida de ajedrez. No es sorprendente que los fabricantes lo tengan en cuenta. Para Red Bull era importante poder decir que hemos comprometido al mejor piloto con nuestro equipo hasta 2028. Si tienes a alguien como Max, tiene un efecto positivo en el resto del equipo y en los socios del equipo", ha añadido el asesor de Red Bull en declaraciones para Formel1.de.

Contento en Red Bull

Por el momento, parece que esa vía de escape parece estar en un horizonte muy lejano para Max Verstappen. Al menos después de lo que comentó el propio neerlandés: "Me siento muy bien en el equipo y creo que eso ya es muy importante. Y siempre sentí fidelidad por la oportunidad que me dieron en la F1. Y además siempre hemos albergado el mismo objetivo".

"Siempre he creído en este proyecto y, afortunadamente, valió la pena el año pasado y eso también me quita un poco la presión, la necesidad de ganar ese título. Ya hemos materializado el sueño y confío en las personas que me rodean. Me lo paso bien con ellos, no hay razón para cambiar eso", afirmó el actual campeón.

