Pierre Gasly lanza un duro ataque contra Hamilton y abre la primera guerra del 2022 en la Fórmula 1

La Fórmula 1 guarda cada año debates que casi no se pueden cerrar. Uno de los más repetidos es esa eterna lucha sobre si tiene más influencia el talento del piloto o el poderío del monoplaza. Para los que ganan, evidentemente, imperan sus manos. Para el resto, que no cuenta con coches potentes, considera que son las máquinas de sus rivales las que marcan la diferencia. Y por el camino, Pierre Gasly le ha dado un palo a Lewis Hamilton.

El caso del británico es uno de los más llamativos. Va camino de convertirse en el mejor piloto de la historia, al menos en cuanto a números se refiere. Ya es el corredor que mayor número de pole position y de victorias y está empatado con Michael Schumacher como el que más entorchados mundiales guarda en su palmarés. Un total de siete.

El británico, que ya ha cedió la temporada pasada ante Max Verstappen, intentará conseguir su revancha particular en 2022 para volver a pelear por el título y superar el mítico récord del 'Kaiser'. No lo tendrá fácil, ya que el piloto de Red Bull volverá a presentar batalla. No obstante, Lewis ha contado durante todos estos años con el mejor coche de la parrilla.

Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Abu Dhabi. James Gasperotti / ZUMA Press Wire / DPA

Los alemanes han vencido en los ocho campeonatos que se han disputado bajo la era híbrida. Seis han caído en manos de Hamilton, uno en las de su excompañero Nico Rosberg y este último en las de 'Mad Max'. Pero en constructores han sido imbatibles, lo que prueba que tienen el mejor coche. Lo que también es una realidad es que con su mismo coche, los compañeros de Hamilton casi nunca han podido con él. Solo hace ver el rendimiento ofrecido por Valtteri Bottas que este año ha caído a la tercera plaza.

El ataque de Gasly

Esto no es suficiente para un Pierre Gasly que tiene claro que sin el poderío de los Mercedes, el palmarés de Hamilton no sería ni mucho menos el mismo. Por eso considera que aunque pueda ser el mejor piloto de la historia, con un mal coche estaría al fondo de la parrilla y solo podría pelear por ganar alguna posición y por esa guerra tan habitual entre compañeros de equipo.

Una opinión que ha generado discrepancias, pero también alabanzas. Lo que sorprende sin duda es lo directo que ha sido el ataque contra el corredor de Mercedes que podría abrir la primera guerra del curso.

Gasly en el podio de Monza Twitter (@PierreGASLY)

"Desafortunadamente, en nuestro deporte gran parte del resultado lo consigue el coche. Aunque Hamilton sea el mejor piloto de F1 de la historia, hoy en día con un Williams o un Haas terminaría último. Ni siquiera terminaría 3º o 5º, sería 18º o 16º". Así de contundente ha sido el galo en una entrevista para Mashup. Una opinión compartida por muchos, pero manifestada por muy pocos.

Por su parte, también valoró lo que espera que sea su año después de brillar en 2021 mu por encima de su compañero Tsunoda: "Voy a intentar aprovechar la racha de buenos resultados que tuve para seguir a tope con el coche que tengo. Espero que este sea un año en el que pueda luchar en la parte delantera y terminar de forma regular entre los cinco primeros e incluso más alto si el coche es lo suficientemente bueno para ello".

