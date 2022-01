Lewis Hamilton quiere que despidan a Michael Masi: acuerdo con Mercedes y la FIA para 2022

El polémico final de la temporada 2021 de Fórmula 1 que acabó con Max Verstappen como nuevo campeón del Mundo aún sigue coleando a día de hoy. Mercedes decidió no recurrir las decisiones de los jueces de la carrera de Abu Dabi, aun gesto que se entendió como una señal de redención pero que podría tener de fondo un pacto secreto con la FIA.

Hasta el propio Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes F1, ha reconocido que Lewis Hamilton está "desilusionado" con el nuevo rumbo que está tomando la Fórmula 1. Michael Masi sería, en este caso, uno de los grandes señalados. El jefe de carreras de la FIA ha sufrido la ira de gran parte del paddock durante toda la temporada tras innumerables polémicas decisiones, la última la no aplicación correcta de las reglas del coche de seguridad durante las últimas vueltas del Gran Premio de Abu Dabi que puso en bandeja el Mundial de pilotos al neerlandés Max Verstappen.

La "desilusión" de Lewis Hamilton y el enfado de Mercedes podrían ser aliviados pronto. Según publica BBC Sports, ambos están esperando a que la FIA acabe de estudiar todo lo que sucedió en el último Gran Premio de la temporada 2021 y tome decisiones al respecto.

Según la publicación británica Mercedes, Hamilton y la FIA habrían llegado a un acuerdo para que Michael Masi y el jefe de asuntos técnicos de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ya no estuvieran en sus puestos actuales en la temporada 2022. Algo que encaja con las declaraciones de Wolff el mes pasado: "Mercedes hará que la FIA rinda cuentas".

Michael Masi, director de carrera de Fórmula 1 FIA

Entre tantas críticas esta temporada contra Michael Masi, el exdueño de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone salió en su defensa hace algunas semanas. "En muchos casos estuvo abrumado con su trabajo durante toda la temporada y tal vez no debería haberlo tenido", explicó en una entrevista en Bild.

Pese a haberle visto abrumado, Ecclestone aprueba las resoluciones tomadas durante el Gran Premio de Abu Dabi: "Fue la decisión correcta dejarlos pelear", y explicó que: "Lewis no fue castigado en absoluto por eso, por lo que no debería quejarse demasiado. Estas cosas suceden todo el tiempo en los deportes. No debemos culpar al director de carrera, hizo exactamente lo que debía hacer".

Recuperar a Hamilton

El cambio al frente de la FIA, con la llegada de Mohammed Ben Sulayem en sustitución de Jean Todt, puede dar un soplo de aire fresco a los que venían demasiados problemas e incongruencias dentro del máximo organismo del automovilismo mundial.

"No creo que esté 100% listo para responder en este momento. No lo culpamos. Entiendo su posición", dijo el nuevo presidente de la FIA hace unos días tras hablar tenido una conversación con Lewis Hamitlon.

Parece que tanto FIA como Fórmula 1 tratan de recuperar la confianza del piloto británico para que no abandone el campeonato y vuelva a dar su máximo nivel para la histórica temporada 2022.

Toto Wolff junto a Lewis Hamilton Europa Press

El rumor constante de una retirada anticipada está sobre la mesa desde el último tramo de la temporada pasada. Hamilton tiene contrato con la escudería Mercedes hasta el final del año 2023. Pese a ello, todo podría saltar por lo aires si el británico decidiera que no quiere seguir compitiendo.

La pelota está en manos del piloto y el máximo perjudicado de una posible ruptura del contrato sería el equipo alemán que se encontraría a las puertas del inicio de la temporada sin un piloto y con todos los asientos de la parrilla ya repartidos.

Las posibilidades de Mercedes serían dar todos los galones a George Russell como número 1 del equipo y buscar algún piloto joven dentro de su academia que acompañara al británico al otro lado del box.

La otra opción supondría romper la banca y fichar a algún gran piloto de la parrilla provocando seguramente un efecto dominó que cambiaría mucho la composición de los equipos para la primera carrera de 2022.

