Max Verstappen y Fernando Alonso, la nueva alianza: "Me gustaría verle peleando por el título"

En la Fórmula 1 actual se ha instalado una importante corriente y es la de ver en Max Verstappen el reflejo de Fernando Alonso. Un talento joven llamado a despuntar y que llega al 'Gran Circo' para romper la hegemonía de un siete veces campeón del mundo. El piloto español lo consiguió derrocando a Michael Schumacher y habrá que ver si el neerlandés hace lo propio con Hamilton.

El primer título de Fernando Alonso en 2005 significó el fin de los éxitos del 'Kaiser' en la Fórmula 1. De momento, Verstappen ya ha conseguido parar a Hamilton en este 2021 sumando su primera corona y habrá que ver qué sucede en el futuro. De momento, ya se posiciona como el gran favorito para 2022 aunque habrá que ver qué nuevo panorama deja el cambio de normativa y la creación de unos monoplazas completamente distintos a los de los últimos años.

Arranca una nueva era en la que parece que Max es el llamado a imponer su dominio y su tiranía respecto al resto. El talento del neerlandés recuerda y mucho al de Alonso, otro piloto que explotó pronto gracias a una madurez pocas veces vista y que tuvo que hacer frente a uno de los imperios más importantes de la Fórmula 1.

Si Verstappen ha tenido que luchar contra viento y marea para derrocar a Mercedes, Alonso lo hizo en su día con Ferrari, el equipo más laureado de la historia y la familia por excelencia de la Fórmula 1. Dos campeones que se manejan mejor muy bien en la adversidad. De momento, Fernando sigue teniendo más títulos que Max, aunque parece que nada podrá detener al neerlandés de cara a sumar nuevas conquistas.

Ahora, ya con su título de la F1 bajo el brazo recibido en la última gala de la FIA, Verstappen ha hablado de su relación con Alonso. Él, como el ovetense, también tiene a un país detrás y a una hinchada, en su caso la marea naranja, que le sigue allá dónde va, por todos los circuitos del mundo, y que hace de la carrera de casa una fiesta.

Verstappen y Alonso

'Mad Max' ha hablado con David Coulthard en CarNext sobre su feeling de respeto y admiración con el español de Alpine: "Actualmente tengo una muy buena amistad con Fernando. Cuando yo competía en el karting ya me gustaba mucho su estilo, porque nunca se rinde y es un verdadero luchador".

Max Verstappen y Fernando Alonso, durante la rueda de prensa

"Desafortunadamente, durante los últimos años no ha podido pelear con los que están en las primeras posiciones porque no ha tenido el coche, pero me gusta su actitud, está realmente 'on fire'. También me llama la atención su gran motivación para, a su edad, estar aún ahí, en la F1, y querer estar durante más tiempo deseando siempre ganar y dar lo mejor de sí... para mí, es muy bonito de ver".

Además, Verstappen ha dejado una reflexión que sin duda sería ideal tanto para sus seguidores como para los de Alonso, la de pelear juntos el título: "Por supuesto, eso sería una historia diferente, pero aún nos respetaríamos mucho entre nosotros. Me gustaría verle de vuelta en la parte delantera, se lo merece, es un bicampeón mundial de F1 y es muy bonito hablar con él y ver cómo piensa sobre algunas situaciones".

