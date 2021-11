Fernando Alonso busca firmar la paz con la FIA: "Todos tratamos de hacer este deporte más justo"

Fernando Alonso ha aterrizado en México con las ideas muy claras. Sigue manteniendo su opinión sobre lo que pasó en el Gran Premio de Estados Unidos en el trazado de Austin, donde tuvo un feroz enfrentamiento contra los dos Alfa Romeo y que se saldó con decisiones de dirección de carrera muy desiguales.

Sus luchas contra Kimi Raikkonen y contra Antonio Giovinazzi despertaron al Fernando Alonso más modesto, el cual utilizó la radio para quejarse amargamente de las decisiones que toman tanto la FIA como Michael Masi y que el español lleva criticando duramente toda la temporada.

Por eso, a su llegada a tierras mexicanas, el ovetense ha decidido cambiar el paso para intentar enfriar esta polémica. No quiere más enfrentamientos, aunque no va a cambiar su manera de pensar. Quien supere los límites de pista y con ello gane una posición tiene que devolverla. Esto fue lo que no hizo Raikkonen en Estados Unidos y a lo que sí obligaron los comisarios de carrera tanto a Alonso como a Giovinazzi.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Estados Unidos Alpine F1 Team

Fernando, que se negó a hacer más valoraciones sobre aquella acción y sobre sus tiranteces con Michael Masi, sí ha vuelto a dar su punto de vista sobre estas situaciones que para él van en contra del espectáculo y que afectan al valor de la propia Fórmula 1 como producto. En este aspecto, el asturiano se mantiene firme.

Tranquilidad con la FIA

"No cambio nada de lo que dije en la radio, pienso lo mismo, que hay que devolver la posición si te sales fuera y si llevamos este tema a la reunión de pilotos, diré lo mismo. Insisto en que no se puede tocar el balón con las manos en el área y no se discuten las normas en cada partido, es penalti siempre".

Además, en un claro signo de enterrar el hacha de guerra con la Federación Internacional del Automovilismo y con Michael Masi, asegura que está dispuesto a escuchar a todas las partes en las reuniones de pilotos que se celebran antes de esta carrera y que en México se han celebrado este viernes.

"Yo estoy abierto a lo que quieran decir en la reuniones, pero no es lo que quiero que ocurra ya que hay muchas otras cosas que deben ser discutir, pero vamos, que todos tratamos de hacer este deporte lo más justo posible y a veces los problemas vienen por la propia naturaleza del circuito, no es frustración, es solo poner un gran show en la televisión".

Fernando Alonso en la parrilla del Gran Premio de Estados Unidos Alpine F1 Team

Análisis del equipo

El asturiano ha hecho especial énfasis en el hecho de que no es bueno para el 'Gran Circo' que se tenga debatir la misma cuestión en cada carrera, ya que hay más asuntos y muy importantes sobre los que hablar. Por su parte, también habló sobre las expectativas de Alpine para esta carrera donde deberían superar los problemas que tuvieron en Austin y sumar algún punto.

Además, ha confirmado que la rotura de su alerón trasero en Estados Unidos se debió a simple fatiga de los materiales: "Seguimos analizando lo que pasó, creo que el asfalto y los baches nos afectaron mucho, a ver si aquí volvemos más fuertes, los puntos son nuestro objetivo en un fin de semana normal".

