Fernando Alonso recibe un inesperado ataque desde Mercedes: "Debe saber que no es el sol"

La recta final del Mundial de Fórmula 1 está que arde por la batalla que mantienen Max Verstappen y Hamilton. Si a eso se le suma las expectativas que hay puestas sobre la revolución que se avecina en el Gran Circo para 2022, se podría decir que la competición reina del motor atraviesa un buen momento. Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha hablado sobre las grandes figuras modernas, como son el piloto inglés y Fernando Alonso.

Wolff ha hablado en el medio británico Daily Mail. Reivindica la figura de Hamilton: "Creo que sólo cuando se retire la gente comprenderá la magnitud de sus logros. La gente que dice que podría ser campeón con el coche de Lewis... Bueno, ¿y por qué no están ellos en el coche de Lewis? ¿Por qué cambió él de McLaren a Mercedes en 2013? Fue un movimiento valiente".

La polémica ha saltado por la frase que le sigue a su defensa a Hamilton y que muchos apuntan a que va dirigida hacia Alonso: "Hay varios ejemplos, incluso ahora, de gente que fue antes a por el dinero que a por el coche", señaló.

Fernando Alonso en la parrilla del Gran Premio de Estados Unidos Alpine F1 Team

Del asturiano también habló directamente. Dejó grandes elogios, pero también una frase con cierto rintintín: "Fernando Alonso es, sin duda, uno de los mejores pilotos que han corrido en la Fórmula 1. De la historia. Es decepcionante para el deporte que no tenga nada más que dos títulos en su haber. Pero debes saber que eres parte del sistema solar, no el sol"

"Algunos pilotos están mal aconsejados. Se ven en el foco mediático y empiezan a creerse que ellos son el sol. Y no lo son. Ninguno de nosotros lo es. Todos somos satélites. Somos los planetas que van girando", continuó hablando.

El nivel actual

Por otro lado, Wolff comparó lo preparados que están los pilotos actuales en comparación a estrellas del pasado. Niki Lauda le llegó a comentar que compitió contra pilotos que no eran "muy espabilados", algo que a ojos del jefe de Mercedes es imposible que ocurra ahora: "Cuando hablas con Max o Lewis, cuando hablas con Sebastian Vettel, te sorprendes de lo enganchados que están. No son graduados en la Universidad de Oxford, pero son listos. No hay opciones de vivir una vida como la de James Hunt ahora mismo. La gente se sorprendería de lo inteligente que es Hamilton en alguna ocasiones".

