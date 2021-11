Scottie Pippen 'rompe' con Michael Jordan: "Degradante, insultante y condescendiente"

El documental The Last Dance sigue dejando secuelas en el entorno de Michael Jordan pese a haber pasado más de un año desde su emisión. El mito de los Chicago Bulls volvió a estar de actualidad gracias a la cinta que recorrió su carrera y el camino a su sexto anillo de la NBA, pero también le ha costado algun que otra crítica y el enfado de gente que le rodeaba. Es el caso de Scottie Pippen.

El escudero de Jordan en sus tiempos como profesional, y ahora examigo, ha vuelto a cargar con dureza contra el '23' a tenor del famoso documental. Pippen publicará sus memorias (bajo el título Unguarded, 'Sin defensa' en español) el próximo 9 de noviembre y ha salido a la luz un nuevo extracto que publica la revista GQ.

Scottie Pippen carga con dureza contra el que fuera su compañero en los Bulls y lo hace dando los 'verdaderos' motivos por los que este accedió a rodar The Last Dance.

"Los dos últimos episodios se emitieron el 17 de mayo. Al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin dar elogios suficientes ni a mí ni a mis orgullosos compañeros de equipo. Y Michael merece una gran parte de la culpa por eso. Los productores le habían otorgado el control editorial del producto final. El documental no podría haber sido publicado de otra manera. Él era el protagonista y el director", dice Pippen.

El interés de Michael Jordan

El que fue alero del equipo más histórico de la NBA no perdona a Michael Jordan el enfoque que se le dio al documental y deja una fea acusación en relación al motivo que tuvo el '23' para dar luz verde al rodaje y emisión de la cinta: "Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual que él fue el más grande de todos los tiempos. Aún más grande que LeBron James, el jugador que muchos consideran no sólo su igual, sino superior. Así que Michael presentó su historia, no la historia del The Last Dance".

