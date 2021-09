Fernando Alonso: "Hemos conseguido puntos que no merecíamos, pero que son buenos para el equipo"

Fernando Alonso no terminó contento el Gran Premio de Italia. Sí con el resultado, ya que el octavo puesto conseguido era mucho más de lo que podían esperar. Las aspiraciones estaban puestas mucho más abajo, pero los accidentes que hubo por delante facilitaron que tanto el español como su compañero Ocon pudieran sumar algún punto.

Con lo que sí se marchó contento Fernando fue con su trabajo personal y con el del equipo. No cometer ningún fallo en carrera les permitió aprovecharse de los problemas de sus rivales para ir ganando puestos. Los abandonos de Pierre Gasly, Lewis Hamilton y Max Verstappen fueron la llave que encontraron para mantenerse en el Top10 y sumar más puntos al casillero de la escudería francesa.

Pero la realidad es que Monza ha puesto de manifiesto las debilidades del A521, un coche que no goza de una gran velocidad punta y que en este tipo de trazados sufre respecto a sus más directos rivales. Inalcanzables McLaren y Ferrari, al menos pudieron batirse en duelo contra los Aston Martin y aprovecharse de los dos ceros marcados por los pilotos de Alpha Tauri.

Tras la carrera, el asturiano se mostró como suele ser habitual, sereno y sincero con lo que siente dentro de la pista y así transmitió sus sensaciones en un fin de semana muy complicado en los micrófonos de DAZN: "Ha sido un fin de semana no competitivo para nosotros. 13º y 14º eran nuestras posiciones reales. Con los incidentes hemos conseguido ganar posiciones. El domingo hemos conseguido lo que quizás no merecíamos y buenos puntos para el equipo".

El futuro de Alpine

Además, Fernando Alonso siguió dando dosis de verdad y realidad asegurando que ya no les queda nada en el tintero para hacer que el A521 pueda darles más alegrías en lo que resta de temporada. Y no hay mayor certeza que esa, ya que tanto el corredor asturiano como su compañero Esteban Ocon tendrán que llegar hasta final de curso con un monoplaza que no variará en grandes aspecto a lo que ahora mismo ofrece.

"Nosotros no tenemos ningún margen de nada. Este fin de semana ha sido un poco menos competitivo de lo que nos gustaría. No nos podemos permitir una salida de pista, ni un toque, ni un mal pit stop... Tenemos que hacer todo perfecto para arañar de allí y allá".

Por último, Fernando Alonso reconoce que tras una carrera difícil y tras semanas de bastante intensidad, tiene ganas de echar el freno y parar un poco para poder estudiar y preparar próximas carreras con algo de tranquilidad. La parte final del curso se les va a hacer larga a los franceses que ya mirar casi de forma desesperada al 2022 con la esperanza de dar el salto prometido a las primeras posiciones.

"Ganas de parar un poco. Ahora toca preparar las siguientes carreras. Ya no hay mejoras así que nos espera una última parte de la temporada un poco larga. Todos los equipos piensan que están haciendo las cosas bien de cara al año que viene. Hay áreas del coche que están sorprendiendo cada semana y veremos que se puede hacer".

