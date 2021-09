"El Real Madrid ofreció 75 millones por Ribery"

Franck Ribéry en su presentación con la Salernitana US Salernitana 1919

Una era más que exitosa llegaba a su fin en el Bayern Múnich este verano con el adiós de Karl-Heinz Rummenigge de la entidad, después de que tomase la decisión de retirarse de su cargo como director general de la Junta Directiva. Para repasar su trayectoria en los despachos, ha concedido una entrevista al diario AS donde desveló que el Real Madrid estuvo a punto de fichar a Frank Ribéry. El hombre fuerte del equipo bávaro no quiso vendérselo a Florentino Pérez.

"Quisimos lanzar un mensaje al mundo del fútbol. Nos ofrecían 75 millones por Ribéry, en aquella época hubiera batido todos los récords. Me acuerdo de que nos sentamos todos y comenzamos a discutir el asunto para llegar a la conclusión de que no íbamos a vender ni por ese dinero ni por más. Nuestra intención era mostrarle al mundo que el Bayern no es un club comprador o vendedor. Fue una señal clara, tanto a los clubes como a nuestros jugadores que, a partir de ese momento, entendieron que los contratos se firman aquí para cumplirlos", concretó Rummenigge.

