Carlos Sainz: "El podio estaba cerca y da mucha rabia no tener la capacidad de ir a por ello"

Carlos Sainz no ha tenido el fin de semana soñado en Monza. Italia esperaba el gran salto del equipo Ferrari y, aunque el resultado global no ha sido malo, las sensaciones han sido bastante negativas. Una carrera que se quedó cerca del caos con el accidente entre Hamilton y Verstappen y el abandono de Pierre Gasly.

El resultado final de la escudería italiana, con un cuarto puesto de Charles Leclerc y un sexto del corredor madrileño, no fue negativo, aunque si se compara con el doblete en el podio de los dos pilotos de McLaren, sus más inmediatos rivales en el campeonato de constructores, vuelven a aparecer esas malas vibraciones.

Tras la conclusión de la carrera, Carlos Sainz habló en los micrófonos de DAZN para analizar lo que había sido un fin de semana para olvidar para él. Sainz no ha encontrado buenas prestaciones con el SF21 desde el viernes y además, ese accidente sufrido en la curva 8 ha provocado que su confianza haya caído en picado.

️ @Carlossainz55: "El fin de semana ha sido muy duro. No he ido cómodo en ningún momento. Hemos tenido el podio cerca, pero no me he sentido capaz de ir a por ello" #ItaliaDAZNF1 pic.twitter.com/KOFEFVygAW September 12, 2021

"El fin de semana lo hemos salvado, pero ha sido muy duro. No he ido cómodo en carrera en ningún momento, deslizando y derrapando, y nuestra velocidad punta no era la mejor para defendernos. Hemos tenido el podio cerca, pero en ningún momento me he sentido capaz de tener la velocidad y la confianza para atacarlo. Un poco de rabia, pero es lo que hay".

La realidad de Ferrari

Carlos y Ferrari saben que, a pesar de todo y después de los accidentes que ha tenido la carrera, pelear y luchar por el podio ha estado más cerca de lo que sus números podrían indicar si se analizan fríamente. Sin embargo, no han tenido el ritmo del que han gozado en otras carreras y lo han terminado pagando.

Aún así, es una sensación positiva que hayan podido minimizar daños y sumar bastantes puntos en una carrera en la que no han sabido dar con la tecla. Ni siquiera en la salida pudieron meterse en el grupo de cabeza, aunque en la relanzada tras la salida del Safety Car después del accidente entre Hamilton y Verstappen, Leclerc estuvo peleando las posiciones de privilegio con Lando Norris.

Charles Leclerc rodando por delante de Carlos Sainz Reuters

Carlos se marchó señalando los problemas de Ferrari en esta carrera y en tantas otras con esa falta de velocidad de punta y esas dificultades para conseguir adherencia suficiente, ya que Sainz ha asegurado que se ha pasado toda la carrera intentando no deslizar sobre el asfalto.

"Si antes de venir a Monza nos dicen que acabamos cuartos y sextos, quizás lo firmábamos. Pero vistas las dificultades en carrera, y que falta velocidad punta, y que el podio está relativamente cerca, da rabia no poder ir a por ello. No tener la capacidad. No había confianza, tampoco la recuperé después del golpe de ayer. Y habrá que analizarlo".

[Más información: Ricciardo lidera el doblete de McLaren en el GP de Italia del accidente entre Hamilton y Verstappen]

Sigue los temas que te interesan