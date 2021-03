"¿Fernando Alonso la sensación del año? Una vez que dejas la Fórmula 1, estás acabado"

Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 y eso es algo que lleva generando mucha expectación durante muchos meses. Unos creen que el asturiano volverá a lo más alto si Alpine consigue darle un coche competitivo, mientras que otros creen que su momento ya ha pasado y que a sus 39 años será difícil ponerse a la altura de los nuevos talentos del 'Gran Circo'.

Sin duda, su periodo de dos años alejado del Mundial supone un gran hándicap para él, pero Fernando no ha dejado de pilotar y de aprender desde entonces. Además, este parón le ha servido para recobrar nuevas ilusiones y fuerzas para afrontar con muchas ganas el reto de su retorno, algo que no estaba del todo claro cuando se marchó a finales del año 2018.

El asturiano ha inciado un nuevo proyecto en Alpine con el que quiere conquistar de nuevo el 'Gran Circo' y volver a sentirse un piloto plenamente competitivo. Sabe que su reto es enormemente complicado, pero tiene la ambición necesaria afrontar un desafío que deberá cocinarse a fuego lento durante los próximos años.

fernando-alonso

El asturiano no ha empezado bien el año debido al accidente que sufrió mientras entrenaba con su bicicleta. Sin embargo, está cumpliendo todos los plazos de su recuperación con la mayor precisión e incluso está adelantando algunos procesos que en un principio iban a llevarle más tiempo.

A pesar de su buen estado, no podrá estar este martes día 2 de marzo en la presentación de su nuevo monoplaza, el A521 del equipo Alpine F1 debido a no poder cumplir los plazos necesarios de cuarentena que tendría que haber hecho a su entrada al Reino Unido tras sufrir su accidente.

Críticas a Fernando

Donde sí espera estar es en los test de pretemporada que se celebrarán del 12 al 14 de marzo en Bahrein. Allí, y en la primera prueba del mundial que se celebrará también en el circuito de Sakhir, el asturiano despertará una gran expectación. Sin embargo, algunos como Tom Coronel, famoso piloto de turismo, no creen que su regreso vaya a ser sinónimo de victoria.

"¿Alonso la sensación del año en la F1? En tus sueños. Si lo es, seré el primero en hacer una reverencia muy, muy profunda. Pero esto no va a suceder, iría en contra de todas las leyes de la naturaleza. Una vez que dejas la Fórmula 1, estás acabado. Cuando estás fuera un año, pierdes velocidad. Y Alonso lleva dos años fuera. Los jóvenes de hoy en día son más astutos, audaces, agresivos... Alonso es un luchador, sí, pero tiene casi 40 años. Sueñas de noche con los ojos cerrados y no con los ojos abiertos durante el día".

Fernando Alonso, con el Renault RS20 Renault F1

El piloto integrante de la Copa Mundial de Turismos ha sido especialmente duro con el asturiano en unas declaraciones al medio formule1.nl. Se ha mostrado muy negativo con las expectativas del asturiano en su regreso y de su nuevo proyecto en Alpine. Con quien sí se ha mostrado algo más positivo ha sido con el actual campeón del mundo, Lewis Hamilton.

Hamilton, futuro resuelto

"Lewis Hamilton es un verdadero piloto, pero esta será la temporada más dura de su historia con 23 carreras. La pregunta es: ¿Quieres dictar tu destino o que te lo dicten? Tipos como Hamilton lo dictan ellos mismos. Y puedo imaginarme cómo se sentirá después de ganar el octavo título en el año más largo de la historia de la Fórmula 1".

"Con ocho títulos ya no eres Lewis Hamilton, eres Dios. No sé por qué debería continuar cuando has batido todos los récords. Las negociaciones con Mercedes este año ya han sido muy difíciles. Se puede percibir que ambas partes no estaban completamente comprometidas. Es muy simple: Mercedes ya no necesita a Hamilton. No hay futuro para él allí, excepto para transferir mucho dinero a su cuenta bancaria. Puedes confiar tu futuro de los próximos diez años en chicos como George Russell y Max Verstappen".

Hamilton y Verstappen en el GP de SPA EFE

Coronel ha criticado también que el campeonato de la Fórmula 1 se decida tan pronto como en los últimos años: "Si yo fuera director de la Fórmula 1, el título siempre se decidiría en la última carrera. No hay nada más emocionante. Lo vimos el año pasado cuando Sergio Pérez ganó en Bahréin, George Russell fue rápido con el Mercedes... Hamilton se ha convertido en campeón los últimos años demasiado pronto".

"Espero algo especial este año. Honda hará todo lo posible con su nuevo motor antes de dejar la Fórmula 1 nuevamente. Es ahora o nunca. No digo que Max Verstappen vaya a ser campeón, pero vamos a escuchar a Hamilton quejarse mucho sobre la radio. Siempre hace eso cuando alguien le pone en dificultades. Hamilton lo ha tenido demasiado fácil los últimos años. Red Bull se está acercando a Mercedes, la diferencia simplemente no puede ser más grande que el año pasado".

