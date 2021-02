Fernando Alonso no estará en la presentación de Alpine: nueva fecha para su vuelta

El regreso de Fernando Alonso tras su accidente mientras entrenaba en bicicleta ya tiene fecha. El asturiano tenía en su agenda viajar a Inglaterra para reunirse con el equipo de Alpine y realizar la habitual presentación antes del inicio del Mundial. Sin embargo, como han confirmado en la escudería, el asturiano no puede trasladarse por las restricciones sanitarias y su esperada vuelta tendrá que esperar hasta la gran cita de Bahrein.

"Lamentamos confirmar que Fernando Alonso no estará presente en esta ocasión ante los medios de comunicación", ha confirmado por medio de un comunicado Alpine. Según ha detallado la empresa, "la situación sanitaria y la normativa correspondiente vigente no le permiten realizar ninguna actividad de comunicación y marketing". Alonso se encuentra en Suiza y no puede viajar a Reino Unido por la Covid-19.

Alpine, además, ha subrayado que Alonso se encuentra realizando "su preparación crítica de la temporada". Por ello, Fernando Alonso "estará disponible para los medios de comunicación en Bahrein para las pruebas oficiales de pretemporada". Es decir, que las primeras declaraciones del piloto asturiano se producirán en los test que se desarrollen entre el 12 y 14 de marzo y pensando en el inicio del 28.

El hecho de que la escudería haya recalcado que esta situación no tiene relación alguna con su estado físico supone una gran noticia. Alonso aún sigue recuperándose tras ese accidente que le obligó a pasar por quirófano por problemas en la mandíbula y, tras varios días algo pausado, ya ha iniciado un proceso de recuperación física con sus preparadores.

El propio Alonso, de hecho, se ha encargado de compartir vía redes sociales todos los avances que ha vivido. El asturiano primero dejó ver su rostro después de que, en su salida del hospital, la mascarilla tapara por completo cualquier posible marca del accidente en Suiza. El de Alpine apenas tenía dañado el rostro y solo se pudo observar uno de los ojos algo amoratados por el impacto.

Poco después, el asturiano ha mostrado nuevos ejercicios reconociendo que se encontraba en perfecto estado y cada vez con mejores sensaciones. Lo sucedido el pasado 11 de febrero ya es cosa del pasado y el proceso de Alonso para su regreso a la Fórmula 1, por suerte, no se ha visto lo más mínimo modificado.

El susto de Lugano

11 de febrero. Fernando Alonso sale a montar en bicicleta, una de sus pasiones, para seguir cogiendo forma física antes del inicio del Mundial. El asturiano se acerca a una zona comercial, donde hay un parking de un supermercado. Coge una curva y, sin apenas esperarlo, choca con el coche de una mujer de unos 40 años. La noticia no tarda en conocerse y hace saltar las alarmas en todo el mundo del deporte.

Horas después, la escudería confirma el accidente. La tensión, sin embargo, se rebaja notablemente cuando llega el parte médico. Alonso solo había sufrido un choque y sería operado de la mandíbula para prevenir complicaciones futuras. Su primer mensaje llegaba en la mañana del día 12: "Estoy bien y enfocado en el arranque de 2021". Unas semanas después, el asturiano solo mira al 12 de marzo.

