Fall domina las alturas y Baskonia gana con facilidad al Estrella Roja

Victoria del Baskonia ante un Estrella Roja que se quedó sin opciones antes de la segunda mitad. El equipo de Ivanovic, comandado por Fall, marcó distancias desde el inicio para arrasar al equipo serbio. El acompañamiento de Polonara y de Vildoza acabó por afianzar el triunfo del cuadro vasco. [Narración y estadísticas: Baskonia 87-67 Estrella Roja]

La salida de Baskonia fue difícil de mejorar. Y, de hecho, ahí se comenzó a marcar el compás de una victoria que se coció a fuego lengo pero con grandes ingredientes. Porque solo bastaba con comparar las sensaciones en el parqué para comprobar que el cuadro de Ivanovic se estaba haciendo dueño y señor del encuentro.

En ese proceso fue clave Fall. El interior de Baskonia recibía y peleaba. Imparable en la pintura, comandó el 10-3 de un Estrella Roja que solo ganaba la guerra en el rebote, pero sin grandes resultados. El pívot, ante los errores en ataque del cuadro serbio, continuaba castigando y llevaba a los suyos hasta el 14-3. Un triple de Peters amplió al 19-10 y Estrella Roja, con un buen final de cuarto, maquilló hasta el 21-16 con Loyd.

Este hombre es de otro planeta 🔥



PIERRIÁ HENRY HACE UN TREMENDO GIRO PARA CONVERTIR UN CANASTÓN! 😳@Baskonia #EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/zrJHPbpxDz — DAZN España (@DAZN_ES) February 26, 2021

La diferencia estaba abierta y Estrella Roja no contaba con el acierto suficiente como para darle la vuelta a tiempo. Es más, durante los segundos diez minutos las distancias no harían más que ampliarse gracias a Giedraitis, segundo máximo anotador del cuadro vasco. Él fue el culpable del 34-20 cuando todavía no se había llegado ni al ecuador del cuarto.

Fall se sumó y entre el exterior y el gigante baskonista labraron el 39-20 en un parcial imparable. Vildoza aprovechó los despistes defensivos y Loyd se quedó en solitario buscando una remontada que era imposible. 48-27 para el descanso y sensaciones excesivamente buenas.

Sin opción

Estrella Roja ganó el parcial del tercer cuarto y recortó notablemente las diferencias en el último. Pero ni ese esfuerzo era suficiente para darle la vuelta al partido. Los triples de Vildoza y Giedraitis, así como la anotación de Fall y Polonara, pusieron la máxima en el +23. Estrella Roja, que intentó replicar en el perímetro con la muñeca de Walden, no hizo más que ponerse a +18 ya en el último cuarto. No había forma, no había tiempo, pero sí un Baskonia que supo controlar el partido desde el inicio para meterse en la pelea del top8.

Baskonia 87-67 Estrella Roja

TD Systems Baskonia: Vildoza (14), Giedraitis (14), Peters (9), Polonara (12) y Fall (20) -cinco inicial-, Raieste (5), Jekiri (6), Henry (3), Sedekerskis (2), Diop (-), Dragic (-) y Kurucs (-).



Estrella Roja: Uskokovic (8), Loyd (14), Lazic (-), Simonovic (3) y Kuzmic (9) -cinco inicial-, Walden (10), Davidovac (8), Drobic (9), Radanov (-), Jagodic-Kuridza (6) y Simanic (-).

Parciales: 21-16 | 27-11 | 18-21 | 21-19



Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Carmelo Parternico (Italia) y Hughes Thepenier (Francia). Sin eliminados.



Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Euroliga disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria sin público. El Baskonia visitó una camiseta de calentamiento especial en apoyo al colectivo LGTBI, después del día contra la homofobia en el deporte del pasado 19 de febrero.