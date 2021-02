Nadal no jugará en Acapulco por sus problemas de espalda

Rafa Nadal continúa recuperándose de sus problemas de espalda y estará varias semanas apartado de las pistas. Todo hasta que el tenista balear deje atrás las molestias y pueda regresar a competir al más alto nivel. Es por ello que, después de ausentarse en Róterdam, también ha decidido no ir a Acapulco para jugar el torneo. Son sus problemas de espalda y no discrepancias económicas con la organización los que le han llevado a no disputar este ATP 500.

Raúl Zurutuza, director del torneo, explicó en unas declaraciones que Rafa Nadal no participaría en Acapulco porque "no hay fondos para pagar" lo que requería el tenista español. Zurutuza subrayó que, en tiempos de pandemia, el presupuesto es "súper mega limitado" y que, aquellas estrellas que sí acudirán como Zverev, rebajaron sus tarifas para competir.

Sin embargo, Carlos Costa, agente del jugador, ha negado esa falta de acuerdo por razones económicas. El representante de Nadal ha defendido que el balear no participará en Acapulco por una cuestión puramente de salud y que, sumada a la situación pandémica, haría del largo viaje un trayecto inconveniente para el tenista.

Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022! 😉 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 26, 2021

El de Manacor regresó de Australia con problemas de espalda. Los mismos que le han llevado a renunciar a Róterdam. Y esa lesión sigue afectando a un Nadal que ha tomado la decisión de apartarse también de Acapulco. Además, según explica el representante, la suspensión de Indian Wells y el retraso del inicio del torneo de México, han llevado a tomar la decisión de declinar Acapulco.

No se fija ninguna fecha de regreso para Nadal y el resto del calendario estará supeditado a cómo se recupere de sus problemas de espalda. Pero, por encima de todo, recalca que la decisión de no participar en Acapulco no es por razones económicas ni de desacuerdos con la organización, sino por la organización del calendario y por los problemas físicos que atraviesa al español.

El propio Nadal, vía redes sociales, ha confirmado su decisión. "Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter.

Adiós a Australia

Su eliminación ante Tsitsipras en Australia ya estuvo marcada por estos problemas de espalda. Nadal reconoció al poco de caer eliminado que arrastraba problemas desde el inicio del torneo y que, al fin y al cabo, no pudo estar al cien por cien. "Algunos problemas de espalda en Australia que comenzaron en Adelaida y continuaron durante Melbourne", indicó el propio tenista.

