Flavio Briatore desvela varios detalles del accidente de Fernando Alonso y sus secuelas

Fernando Alonso publicó el pasado miércoles en las redes sociales su primera foto tras el accidente de bicicleta que sufrió el pasado 11 de febrero y por el que fue operado del maxilar superior. Desde entonces ha ido actualizando en su perfil su recuperación, ya trabajando su preparación física. Sobre su accidente, se van conociendo más detalles y Flavio Briatore ha sido el último en dar alguno de ellos.

"Se chocó contra un coche. Tuvo mucha suerte. ¿Recuerdas lo que le pasó a Nicky Hayden, a Mark Webber o a Alex Zanardi? Creo que tienes un destino en la vida", ha revelado el que fuera jefe de Alonso en Renault en una videollamada con Peter Windsor.

El pasado jueves 11 de febrero, Alonso, que este año regresa a la F1 con la escudería Alpine, chocó con su bicicleta contra la parte derecha de un automóvil que cruzaba la calle para entrar en un supermercado.

Es sabido que Briatore y Alonso guardan una estrecha relación desde sus inicios en el Mundial de Fórmula 1. Ha hablado en los últimos días con el piloto español y, por tanto, ha podido conocer de primera mano su estado: no tiene problemas para hablar y se ha roto dos dientes.

"No tiene problemas para hablar. Habla muy bien. El problema está aquí en el maxilar y los dientes. Se rompió dos dientes. Tuvo mucha suerte. Ir en bici ahora es muy peligroso porque el contacto del neumático con el asfalto es muy reducido, de apenas unos centímetros, y frenar es difícil. Tuvo mucha suerte. He estado hablando con él hoy y hablaba perfectamente. Sólo estuvo un día sin poder hablar porque tenía una máscara que le llegaba hasta los ojos. Solo fue un día, pero es algo normal", explicó.

A tiempo para el Mundial

De cara al Mundial de Fórmula 1, Briatore no ve problema para que Alonso esté en la sesión de pretemporada fijada a mediados de marzo en la que el español pilotará por primera vez el Alpine A521. Tras el test llegará la primera cita de la temporada en Sakhir (Bahréin).

"Ya está recuperado completamente. Estoy seguro que estará en el test. Fernando está preparado. Al margen del accidente que tuvo en bicicleta, hablo con él cada día y le he dicho que pare con la bici, porque la bici es muy peligrosa. Si quieres ir en bici debes ir en la de montaña y no en carretera. Le he dicho a Fernando: 'Si no paras con la bici te encierro en el garaje'".

