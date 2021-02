Andrea Iannone sigue atormentado por su sanción de dopaje y habla de "mafia en el deporte"

Andrea Iannone sigue viviendo una batalla en la que está prácticamente solo. Su sanción por dopaje que le tendrá cuatro años sin competir probablemente haya puesto punto y final a su carrera en la élite y eso es algo que todavía no ha superado. El hecho de no volver a subirse a MotoGP en una competición oficial sigue martirizando al piloto italiano.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo fue inflexible con él y no se apiadó de las excusas y alegaciones presentadas por el excorredor del Mundial de MotoGP. Desde entonces, Iannone expresa su opinión sobre todo el sistema del dopaje y su relación con el deporte, lanzando ataques brutales a diestro y siniestro.

El corredor italiano tiene decidido opinar sobre cualquier caso que salga a la luz y que considere que se parece al suyo. Por ello, aprovecha la mínima oportunidad para poner en tela de juicio la limpieza del deporte, no solo con los deportistas dopados, si no con los castigos impuestos a otros que en teoría están limpios, pero que no son considerados así, algo que le ocurre a él mismo, tal y como defiende.

Andrea Iannone, a los mandos de su Aprilia en 2019 Instagram (andreaiannone)

Está claro que el corredor italiano no esperaba verse en esta situación cuando su caso y su positivo por dopaje estallaron. Ahora, esos cuatro años de sanción le apartan de cualquier intento de regresar al Mundial de MotoGP y de cualquier aspiración de convertirse en lo que un día fue, el heredero de Valentino Rossi, una sombra tan alargada que promete con no llegar a iluminarse nunca.

En este caso, las quejas de Andrea Iannone han llegado a través de sus redes sociales donde ha opinado de otro caso de dopaje que tenía como afectado a un deportista italiano, pero que se ha resuelto de forma sorprendente y muy diferente a su situación.

El motivo por el que Iannone ha explotado de nuevo ha sido el conocer la resolución del caso de Schwazer, un deportista de marcha también italiano que tenía una investigación abierta por presunto dopaje. Su caso llevaba en vigor más de cuatro años y, finalmente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha decidido zanjar el tema archivando dicha investigación.

Las quejas de Iannone

Esta sorprendente resolución ha provocado la ira de Iannone, que ha estallado a través de sus redes sociales y ha comentado lo que para él es una injusticia que se produce de forma sistemática en el deporte: "Estas situaciones suceden desde hace tiempo y, por lo tanto, este sistema se para por el bien de los atletas, que desde hace una vida hacen esfuerzos tanto físicos como mentales sin estar dopados".

Iannone, desconsolado Instagram (andreaiannone)

A pesar de comenzar con una queja generalizada, Iannone ha decidido publicar un segundo mensaje en el que se ha referido concretamente a su caso, denunciando algo así como una conspiración y la corrupción del sistema deportivo, al que pone a la altura de la mafia y al que califica como asqueroso.

"Seguramente hay atletas que se dopan y otros que no lo hacen. Es justo que los primeros sean castigados; mientras que no es justo que los segundos paguen de vez en cuando porque ahora la mafia está presente en el deporte y es más grande que el propio deporte. Este sistema verdaderamente da asco".

