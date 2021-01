McLaren aviva su guerra contra Fernando Alonso y el equipo Alpine F1 por el test de Abu Dhabi

La Fórmula 1 prepara ya su retorno y sus primeros pasos de cara al 2021. Algunos ya calientan motores mientras que otros directamente los tienen calientes desde un 2020 que ya es historia, pero en el que todavía siguen anclados. Es el caso de McLaren, que no teme y mucho el regreso de Fernando Alonso porque saben perfectamente de lo que es capaz.

El asturiano regresa a la Fórmula 1 y lo hará en el rebautizado equipo Alpine F1 que sustituirá en la parrilla a Renault. Solo hará en nombre y apariencia, ya que el motor seguirá siendo obra de la casa gala, los avances seguirán llegando desde la fábrica de Enstone y el espíritu y el equipo seguirán siendo el que les ha llevado este año a sumar hasta tres podios, dos de Daniel Ricciardo y uno de Esteban Ocon.

Sin embargo, este regreso y esta unión entre Fernando Alonso y Alpine parece no gustar en la antigua casa del asturiano, en McLaren, que recibirán a Ricciardo tras ver marchar a Carlos Sainz rumbo a Ferrari. Los de Woking parecen no querer más competencia en un mundial que se presenta bastante disputado con el equipo francés dando un salto de calidad, Ferrari recortando la desventaja con el resto y con un candidato más al podio de forma habitual como es 'Checo' Pérez, que acaba de llegar a Red Bull.

Los McLaren bajo la lluvia del GP de Turquia Twitter (@McLarenF1)

No obstante, en la escudería británica parecen estar demasiado preocupados con el retorno del asturiano y por ello no se han olvidado de su presencia en los famosos tests de Abu Dhabi que en un principio iban a ser para jóvenes pilotos y que terminaron siendo una verdadera exhibición del español, que no solo le arrancó las pegatinas a todos, sino que marcó tiempos muy competitivos incluso para lo que podría haber sido la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina.

Las quejas de Brown

De esta forma, Zak Brown, CEO de McLaren y amigo de Fernando al que ha acompañado en muchas aventuras, sigue dándole vueltas a aquello de manera recurrente: "Creo que fue en abril cuando nosotros, toda la F1, decidimos tomar medidas para recortar costes por la Covid".

"Cancelamos todas las pruebas y redujimos los tests para 2021. Algunos equipos que reciben ingresos y réditos por el test de jóvenes pilotos alzaron la mano y dijeron que perderían los ingresos que necesitan. Entonces, el test tomó vida propia. Las reglas se alargaron y Fernando Alonso y otros pilotos aparecieron. Es seguro que no se desarrolló como debería haber sido cuando decidimos lo del test de jóvenes pilotos". Así lo ha expresado Zak Brown en el portal especializado Motorsport-total.

Cyril Abiteboul (derecha), junto a Zak Brown (centro) y Otmar Szafnauer (izquierda) REUTERS

Sin embargo, las palabras de Brown han dejado patente un cierto complejo de inferioridad ante lo que podrían ser los resultados de Fernando Alonso en su vuelta. McLaren no se considera perjudicado porque no quiso estar en dichos tests, tenían un motivo muy poderoso: "No habría tenido sentido para nosotros probar para 2021 un motor que no vamos a usar más". La escudería de Woking cambiará su motor Renault por uno Mercedes para el próximo curso.

De esta forma, lo que sí temían y mucho era el progreso de Fernando Alonso, un piloto que llevaba más de dos años alejado de la Fórmula 1, pero al que no quieren dar ni un milímetro de margen: "No creo que fuera una gran ventaja. Pero en el mundo del motor, cada cosa que puedas lograr es una ventaja. Míralo de este modo: no habrían presionado para subir a Fernando al coche si no pensaran que iban a sacar algo de ello. Creo que si tuviéramos que volver a hacerlo, probablemente debería seguir siendo un test puro para jóvenes pilotos".

[Más información: La voz discordante de Renault: "Será complicado para Fernando Alonso habituarse al coche"]