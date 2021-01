Koeman reabre el 'Caso Griezmann' en 2021

La etapa de Antoine Griezmann en el Barça sigue dejando más ampollas que noticias positivas en la afición culé. El francés, tras la entrevista con Jorge Valdano, parecía haber remontado su situación. Pero poco a poco las sombras se han vuelto a cernir sobre él y empezó el 2021 en el banquillo jugando solo nueve minutos frente al Huesca, después de salir en los instantes finales del encuentro que ganaron los azulgrana por la mínima gracias a un detalle de Messi que apuntaló De Jong.

Koeman primó el rendimiento de Braithwaite en su regreso a los tres centrocampistas y así excusó el banquillo de Griezmann. "Confío en cada jugador de nuestra plantilla, pero si optamos por tener tres mediocampistas hay sitio para tres delanteros. Con Leo, en banda apostamos por alguien con mucha profundidad como Dembélé y tenemos que elegir entre Martin o Antoine de punta y Martin lo ha hecho bien, es un '9' que en estos partidos nos falta pero no quiere decir nada de la suplencia de Antoine", apuntó el técnico neerlandés.

Si bien es cierto que los azulgranas tienen que disputar un choque de los que tiene pendientes en liga esta semana ante el Athletic Club encadenando varios encuentros miércoles-domingo, lo único que consiguió con la incomparecencia del francés fue reabrir su caso. Entre la afición culé son muchos los críticos con el rendimiento de un jugador que llegó por 125 millones. Aunque algunos plazos del pago y algunas variables se solucionaron con el traspaso de Luis Suárez, sigue resultando caro.

Las trenzas de Antoine Griezmann Reuters

Y es que esa supuesta confianza que trata de defender Koeman sobre Griezmann no se termina de vislumbrar sobre el campo. Si ayer solo sumó esos minutos, ante el Eibar salió del campo cuando el choque estaba igualado, frente al Valladolid no jugó y ante Valencia y Real Sociedad también abandonó el campo mediada la segunda mitad con el choque aún por decidirse. Está claro que no es una solución sobre el campo, pero tampoco cuando entra desde el banquillo.

Además, Koeman, en esa misma rueda de prensa, volvió a apuntar a que necesita otro '9'. Griezmann no vale para esa posición, pero la pregunta que se hace todo Can Barça es si vale para otra. "Hemos dicho varias veces, al principio de temporada, que nos falta alguien arriba para tener más competencia y más gol, más efectividad, pero esto depende de muchas cosas", explicaba el técnico culé. Quizá el holandés ve necesaria esa competencia para reactivar al galo. Pero no hay dinero en la cuenta.

No despega

Tres goles y dos asistencias en Liga y otros dos en Champions se hacen insuficientes mientras el Barça sigue sin despegar en el campeonato nacional. La situación institucional del club está afectando en lo deportivo teniendo en cuenta los resultados y, parece que hasta que las aguas no vuelvan a su cauce el 25 de enero cuando haya un nuevo presidente, los culés no van a poder respirar tranquilos. Mientras, aparece una Supercopa de España en el horizonte que podría paliar muchos males.

[Más información: Koeman reclama el fichaje de un '9': "Nos falta alguien arriba"]