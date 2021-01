Jorge Lorenzo y Dovizioso protagonizan un nuevo pique en redes sociales

Sin solución de continuidad, la guerra entre Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso ha vivido un nuevo episodio este sábado. Ambos llevan bastante tiempo tirándose los trastos a la cabeza reprochándose quién es mejor piloto de los dos y por qué uno ha ganado más que el otro, entre otras cuestiones. El último encontronazo entre ambos ha llegado a raíz de unas nuevas declaraciones del italiano en las que no solo apuntaba al balear como pilotos limitados.

"Lorenzo, Pedrosa y Stoner tienen grandes límites, aunque hayan ganado mucho", esgrimía Dovizioso en Onepercent Magazine. El italiano fue compañero de los tres en diferentes etapas y fábricas, por lo que en esta publicación le hacían elegir con quién se quedaría de entre ellos. "Los tres son campeones con mucho talento. Tienen características muy distintas entre ellos que en su día se hacían imbatibles. Si tuviera que elegir piloto lo haría en base a la moto, equipo y técnicos", completaba.

No parecía un gran ataque del de Forlì, pero Lorenzo, al ver el titular, se lo tomó muy a pecho y saltó en su Instagram. "Pues imagina los límites de los que han ganado muchísimo menos...", escribía en una historia de su cuenta personal. De esta manera, ambos protagonizaban un nuevo pique dentro de una historia de poca amistad y bastante odio entre los dos pilotos. El tres veces campeón del mundo sigue en el epicentro de la polémica dentro de MotoGP.

La publicación de Jorge Lorenzo en Instagram atacando a Dovicioso

Después de participar en el último concurso de Antena 3, Mask Singer, más que por lo que hace en las pistas sigue dando que hablar por lo que hace lejos de ellas. 'Dovi' afirmaba recientemente que le seguía cayendo mal a Lorenzo porque este no asumía que, en sus años en Ducati, el italiano le había superado con creces. Lorenzo respondió desmintiendo al de Forlì y argumentando que siempre ha ido por delante de él salvo en su año de adaptación. Seguro que habrá más episodios de esta guerra.

'Dovi' y su futuro

En esa entrevista, Dovizioso también habla de lo que deparará su futuro. "Me halaga mucho que me hagan propuestas de este estilo, pero no tengo muchas ganas de hacerlo. Nunca digas nunca, pero en este momento mi idea no es trabajar. Hacer de 'Team Manager' es trabajar", explicaba sobre algunas ofertas que le han llegado para ser parte de algún equipo de la parrilla de diferentes categorías del campeonato del mundo. Parece que esta temporada no se le verá demasiado por los 'paddocks'.

Así hablaba de Joan Mir y su Mundial cosechado esta temporada también: "La primera victoria es muy importante, pero las sensaciones que tienes no dependen tanto de la victoria en sí, sino de cómo te llega. El Mundial que ha ganado, por ejemplo, no puede tener una gran explosión de emoción aunque ha sido una victoria inesperada. No es posible porque la metabolizas antes. No cruzas la meta y automáticamente has ganado el Mundial. Te vas acercando poco a poco a lo largo de los meses".

[Más información: Jorge Lorenzo, el campeón de MotoGP más excéntrico: de cantar en televisión a peleas con excompañeros]