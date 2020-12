Lorenzo responde a Dovizioso: "Le dolió que apostaran por un campeón y le pagaran 12 veces más"

Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso se han propuesto despedir el año con mucho movimiento. El piloto italiano cargó duramente contra el corredor mallorquín en una entrevista concedida a DAZN en la que afirma que su relación con el tres veces campeón del mundo no era especialmente buena.

El de Forlí además, apunta a que en su opinión, piensa que le cae mal a Jorge desde que este le venciera en los años que ambos coincidieron en Ducati. Para 'Dovi', ahí estaría el motivo de esta supuesta enemistad que deja a Jorge en mal lugar, como un piloto que no reconoce la derrota y que no sabe perder ante un compañero.

No obstante, como todos podían imaginar, cuando Lorenzo se ha enterado de estas palabras no ha dudado en responder. El piloto mallorquín, que ahora mismo no tiene un proyecto en firme de cara al 2021, ha hecho un intercambio de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales, acto que ha aprovechado para mandar un mensaje durísimo contra su rival cargado de ironías y recuerdos que, naturalmente, le dejan por encima del excorredor de Ducati.

Para empezar, Jorge ha querido ir a la raíz del problema, ya que para el mallorquín sus desencuentros no empezaron en su etapa en Ducati, sino mucho antes, cuando dominaba en la categoría de 250cc.

Primera victoria de Jorge Lorenzo con Ducati en Mugello 2018 REUTERS

"Ambos sabemos que no viene de la época de Ducati. Me tenía envidia desde 250cc, pero quise darle una oportunidad a nuestra relación. En mi primera temporada en Ducati recuerdo ir a felicitarle al podio y su única respuesta eran palabras negativas hacia mí, sobre si mis métodos de entrenamiento eran los adecuados después de un mal resultado o incluso después de una caída fortuita por un fallo mecánico".

Jorge Lorenzo responde

Después de situar el inicio de su conflicto, Lorenzo ha dado su propia versión de lo sucedido y de los conflictos entre español e italiano, los cuales han sido bastante más sonados incluso de lo que podría parecer. Para Jorge, el origen de todo siempre está en sus victorias, las cuales han sido bastante más numerosas que las de un piloto como Dovizioso, casi siempre en la pomada, pero que no consiguió ningún título.

Jorge Lorenzo en el circuito de Portimao Instagram (jorgelorenzo99)

"Entiendo que le dolió que Ducati decidiera apostar por un campeón y pagarle 12 veces más que a él, pero la realidad es que le he ganado en 250cc, en 9 años en MotoGP incluidos los que ambos íbamos con una Yamaha, y el segundo año una vez tenía ya la moto a mi gusto también pude batirle regularmente y ponerme delante de él en el campeonato".

Para terminar, Lorenzo quiso desearle una "feliz Navidad" al corredor italiano de una forma muy irónica y picante, diciéndole, básicamente, que le hubiera ganado en todos sus enfrentamientos: "Desafortunadamente una lesión paró mi proceso de crecimiento en Ducati. Así que 'caro' Andrea, tú bien sabes y el mundo también que no me caes mal porque me hayas ganado el primer año de adaptación con Ducati, esto era algo normal, como que te hubiera ganado el resto de años de haber seguido en Ducati. ¡Feliz Navidad!".

