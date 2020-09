Fernando Alonso regresa a Renault antes de lo previsto en su calendario

Fernando Alonso ya está trabajando con Renault de cara a su regreso a la Fórmula 1 para la próxima temporada. El piloto asturiano ha subido una publicación a su cuenta de Instagram con los colores del equipo francés y detallando su plan para lo que resta de año 2020, donde va a comenzar las primeras pruebas para desarrollar la que será su temporada de 2021 y para fijar los primeros parámetros sobre los que se erigirá su nuevo proyecto en el Gran Circo.

El español ha explicado cuál sera ese plan de trabajo para los próximos meses: "Queda muy poco para empezar mi trabajo con el equipo este 2020. Simulador, asistir a Grandes Premios, ayudar en lo que pueda, y preparar todo para la vuelta. Pilas cargadas. Vamos a por ello", señalaba en la última fotografía que ha posteado en la red social.

Renault ya explicó que el plan para este 2021 no incluye grandes victorias ni importantes posiciones en carrera. Lo hizo a través de su mandamás, Luca de Meo. "El coche ha mejorado en prestaciones. El año que viene no mejoraremos mucho, pero sí en el 2022. En esta fase tener a una persona experta como Fernando nos viene muy bien a nivel técnico y de organización", explicaba esta misma semana el director general del Groupe Renault.

Ese trabajo no solo se centrará en lo técnico y en el plano de la ingeniería, si no también en el de las relaciones públicas. El carisma del piloto español es el plus necesario que necesitan para revalorizar la marca Alpine, la nueva denominación del equipo Renault. "Es perfecto para nosotros. No lo fichamos sólo porque es un piloto fabuloso y su motivación impulsará a todos. También lo contratamos porque encaja perfectamente con nosotros desde una perspectiva de marketing", idea que De Meo ha descrito como "ganar la carrera el domingo, vender más coches el lunes".

'Fichaje' por Alpine

Cambio de nombre y, probablemente, de colores, en Renault de cara a la próxima temporada, la misma que tendrá el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. La escudería pasa a llamarse Alpine F1 Team, sin mencionar a la marca del rombo. Aún así, el motor seguirá teniendo al mismo proveedor y se trata de un nuevo paso de un proceso de innovación que está llevando la marca.

"Alpine es una hermosa marca que trae una sonrisa a los rostros de sus seguidores. Al introducir este símbolo de excelencia francesa en las disciplinas automotrices más prestigiosas del mundo, continuamos la aventura de los fabricantes en un deporte renovado", explicaba Luca de Meo después de colocar a Cyril Abiteboul al frente de este proyecto que separará a Renault de la Fórmula 1 para enfocarlo en esta otra marca de la empresa francesa.

De Meo, dentro de esas medidas que han llevado a cabo dentro del marco de la pandemia, hace una apuesta clara por esta filial. "Estamos llevando una marca de ensueño junto a los nombres más grandes, para carreras de coches espectaculares hechas y seguidas por entusiastas. Alpine también aportará sus valores al paddock de la Fórmula 1: elegancia, ingenio y audacia", sentenciaba el mandamás de Renault.

