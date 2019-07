Sainz lanza una hipótesis sobre las exigencias de Alonso para volver a la Fórmula 1

Carlos Sainz se ha convertido en la gran esperanza española en la Fórmula 1 tras la salida de Fernando Alonso del 'Gran Circo'. Precisamente, el joven piloto puede erigirse como un futurible heredero del trono nacional que el asturiano dejó en el mundo del automovilismo.

Recientemente Sainz ha concedido una entrevista en El Larguero de la Cadena SER en la que ha analizado la posible vuelta del asturiano: "Creo que Alonso solo volvería en caso de que un equipo le permita luchar por un Mundial".

Sobre sus posibilidades de triunfar, ha considerado que desde que llegó a la Fórmula 1 siempre se notó "un piloto capaz de luchar algún día por un campeonato". "Creo que el podio llegará, pero mejor si es con mérito, no porque tres se choquen", indicó.

Carlos Sainz durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña EFE

"¿Si temí que Ricciardo me pasase? Sí, Ricciardo se tira a la mínima que puede, me aseguré de no darle ni una oportunidad", aseguró Sainz. Además, consideró que el karma pasó factura a Ricciardo por el manotazo que le dio.

También habló acerca de su contrato con McLaren: "Lo mío más que una renovación de contrato fue una confirmación a todo el mundo de que yo tenía 2 años de contrato con McLaren". "Cambios grandes grandes este año no va a haber, lo que sí que estamos intentando es adelantarnos un poco a la jugada y dar ya el siguiente paso para el año que viene", concluyó.

