Terrible susto de Barreda: la moto y el piloto saltan por los aires

Un terrible accidente de Joan Barreda provocó que saltaran todas las alarmas. El piloto español quiso adelantar a su rival Benavides pero algo falló. La moto se quedó clavada, lo que provocó que saltara por los aires. Un escalofriante incidente que, por suerte, se quedó en un susto aunque tuvo consecuencias.

El sistema de navegación quedó destrozado. La caída tuvo lugar durante la quinta etapa de la Ruta de la seda en la meseta de Mongolia entre la capital Ulan Bator y la ciudad de Mandalgobi,. Además, el español perdió tres horas frente al líder Sunderland y en la general, sigue por detrás de él.

.@silkwayrally | El Incleible accidente de Joan Barreda Bort (@joanbangbang88) en la Etapa 5 de Motos. @RallyTeamHRC. pic.twitter.com/CttzWHwclf — Bandera a Cuadros (@BaCuadros) July 11, 2019

"He alcanzado a Luciano (Benavides) y quería pasarle pero había mucho polvo y era peligroso. En un momento que hemos ido por hierba y he intentado adelantarle en un cruce con unos caminos había una rasa muy alta, un agujero, y he salido por encima de la moto. La moto se ha dañado bastante y ha sido complicado llegar hasta el final", reconoció.

[Más información en: Márquez saca un 10 en Sachsenring y reescribe la historia del motociclismo]