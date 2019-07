La dura confesión de Dybala sobre Sampaoli: "Ni me saludaba"

Argentina no obtuvo el resultado esperado en la Copa América. La selección liderada por Lionel Messi consiguió el tercer puesto y recibió numerosas críticas por el resultado. Paulo Dybala analizó la competición en Fox Sports y no desaprovechó la oportunidad para cargar contra Sampaoli.

El delantero ha aseguro que desde el día que llegó al predio hasta el día que se volvieron al país no tuvo "nada de comunicación". "Cero, ni me saludaba. Es raro, vos estás conviviendo en un complejo como en el que estábamos en Rusia, compartimos tiempo, te cruzás muchas veces", señaló.

Además, consideró que es "raro" que el entrenador no salude a un jugador, que no le pregunte cómo está, cómo se siente. "Fue la primera vez que me pasaba. Y bueno, fue así", apuntó.

Jorge Sampaoli. Foto: Facebook (@SeFutbol)

Dybala manifestó que no quiso acercarse y después, "las cosas no empezaron a salir" y tampoco era fácil para él. "Yo no me acerqué. No sé si hubiera estado bien acercarme. Creo que había distancia. Imaginé que podía haber pasado algo conmigo, tal vez las declaraciones previas. Todo terminó siendo de la misma manera y me fui a casa", confesó.

'Calentura' con Scaloni

Aunque también quiso hablar sobre su relación con Scaloni: "Conversamos antes de la Copa América. Me dijo que quería que jugara de 9, y fue lo que se trabajó durante la previa y el torneo".

Sobre el 'pique' en el último partido de la selección argentina, reconoció que fue "una calentura del momento". "Uno reacciona así por las pulsaciones. Hablé y le expliqué que quería jugar un rato más. Son cosas que pasan. No es un reproche. Quedo ahí. Y él me respondió bien", concluyó.

