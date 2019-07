"El fracasado no es Messi, sino quien le critica por perder una final"

El exguardameta Carlos Fernando Navarro Montoya realizó una defensa del argentino Lionel Messi, argumentando que no dispone del "respaldo estructural ni organizativo" del que dispuso Diego Armando Maradona para ser campeón del mundo, y afirmó que no necesita que gane finales para demostrar "que es el mejor".

"Maradona hizo campeón a un equipo que tenía muchos buenos futbolistas y un respaldo organizativo y estructural de un proceso que se alargó en el tiempo. Por eso salió campeón del mundo. En su momento fue el mejor y ahora lo es Messi. Yo no necesito que Messi gane un campeonato con Argentina para darme cuenta cuando lo veo jugar de que es el mejor del mundo. Lo que le pido es que siga jugando al fútbol", defendió.

Para Navarro Montoya el tercer puesto con el que Argentina acabó la Copa América entraba dentro de lo esperado antes de su inicio. "Hizo una Copa América lógica de acuerdo al proceso que está viviendo".

"Cuando tienes a un jugador como Messi inmediatamente asocias a la selección al éxito pero para tenerlo, no solamente necesitas al mejor jugador del mundo. Hacen falta otras cuestiones de las que carece Argentina. Uruguay ha tenido el mismo entrenador en los últimos trece años, en ese lapso Argentina tuvo nueve seleccionadores", explicó.

Desde la visión de Montoya la diferencia de Messi con Argentina respecto al Barcelona es que le falta "un sostén colectivo" y "necesita un respaldo sistemático". Sin embargo, desde muchos sectores sus participaciones con la albiceleste van acompañadas de críticas.

"Necesita esos automatismos que hacen que un futbolista irreal como Messi haga mejor a los compañeros. Cuando se le discute porque perdió tres finales, no muestra un defecto de Messi si no una carencia de la sociedad argentina. Tenemos una relación tortuosa con la derrota. Como si no perteneciera a este juego. Y la derrota forma parte del fútbol", afirmó.

"Aunque Messi con esta generación no haya ganado las tres finales que ha jugado, simplemente haber llegado habla de una fortaleza que estuvo muy por encima de la estructural que tiene el fútbol argentino. Y encima fueron castigados injustamente, estigmatizados, en vez de reconocerles que gracias a ellos llegamos a lugares que no hubiéramos llegado con este proyecto y en este proceso", agregó.

La palabra fracaso nunca debe ir asociada a Messi, para Montoya, que asegura que "el fracasado" es el que piensa así por no haber ganado un título grande con la selección argentina.

"Messi desnuda a aquellos que lo critican porque el éxito en el fútbol depende de muchos factores. No siempre ganan los mejores. Llegar a una final de un Mundial es un logro, perder una final de un Mundial es una decepción, no un fracaso. Los que entienden que perder una final es un fracaso demuestran sus limitaciones. El fracasado no es Messi, son ellos", sentenció.

